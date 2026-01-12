Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में iQOO के स्मार्टफोन्स पर मिलेंगे भर-भर के ऑफर्स

Amazon की Great Republic Day Sale 2026 की शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है। यह सेल हर साल की तरह इस बार भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, स्मार्टवॉच, ईयरबड्स और होम अप्लायंसेज जैसे कई प्रोडक्ट्स पर बड़ी छूट लेकर आ रही है। अभी तक Amazon ने सभी डील्स का खुलासा नहीं किया है लेकिन iQOO India ने अपने कई पॉपुलर स्मार्टफोन्स की सेल प्राइस आधिकारिक तौर पर बता दी है खास बात यह है कि इस सेल में iQOO के फ्लैगशिप से लेकर बजट स्मार्टफोन्स तक पर शानदार डिस्काउंट मिलेगा। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 का हुआ ऐलान, जानें तारीख, बैंक ऑफर और छूट

iQOO 15 पर क्या ऑफर है?

इस सेल का सबसे बड़ा ऑफर iQOO 15 है। यह iQOO का फ्लैगशिप फोन है, जो नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ था। इसकी शुरूआती कीमत ₹72,999 थी लेकिन Amazon Great Republic Day Sale में इसे ₹65,999 में खरीदा जा सकेगा। फोन में 6.85 इंच का बड़ा डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 7000mAh की ताकतवर बैटरी है, जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी ने बताया है कि यह कीमत टैक्स और ऑफर्स मिलाकर है यानी कुछ बैंक कार्ड्स पर ही आपको यह फाइनल प्राइस मिलेगा। इसके अलावा ग्राहक नो-कॉस्ट EMI का भी फायदा उठा सकते हैं। और पढें: iQOO 15 की भारत में आज से सेल शुरू, कहां से खरीदें और क्या मिलेंगे ऑफर्स?

iQOO Neo 10 पर क्या ऑफर है?

सेल के दौरान एक और दमदार फोन iQOO Neo 10 भी सस्ते में मिलेगा। इसे मई 2025 में लॉन्च किया गया था और इसमें 6.78-इंच का 144Hz डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। फोन में 7000mAh बैटरी के साथ 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। पिछले कुछ महीनों में RAM की कमी और कंपोनेंट्स की कीमत बढ़ने के कारण इस फोन की कीमत बढ़ गई थी लेकिन Republic Day Sale में यह स्मार्टफोन ₹33,999 की शुरुआती कीमत पर मिलेगा, जो इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाता है। और पढें: लॉन्च से पहले iQOO Z10 स्मार्टफोन की कीमत लीक, जानिए यहां

iQOO के मिड-रेंज और बजट स्मार्टफोन्स किस कीमत पर मिलेंगे?

इसके अलावा iQOO के मिड-रेंज और बजट स्मार्टफोन्स पर भी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। iQOO Neo 10R को ₹24,999, iQOO Z10 को ₹20,499, और iQOO Z10R को ₹18,499 में खरीदा जा सकेगा। बजट सेगमेंट की बात करें तो iQOO Z10x की कीमत ₹13,499 और iQOO Z10 Lite की कीमत सिर्फ ₹9,999 रखी गई है।