comscore
ENG
  • Home
  • Best Deals
  • Amazon Great Republic Day Sale 2026 Best Smartphone Electronics Deals From 16 Jan

Amazon Great Republic Day Sale 2026: स्मार्टफोन पर मिलेगा भर-भर के डिस्काउंट, Samsung से लेकर OnePlus के फोन शामिल

Amazon Great Republic Day Sale 2026 भारत में 16 जनवरी से शुरू हो रही है। इस सेल में स्मार्टफोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिलेगी। Samsung, OnePlus जैसे ब्रांड्स के फोन सस्ते दाम में खरीदने का शानदार मौका होगा, साथ ही बैंक ऑफर्स का फायदा भी मिलेगा। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 12, 2026, 03:09 PM (IST)

Amazon Republic Day Sale 2026

photo icon Amazon Republic Day Sale 2026

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

भारत में Amazon Great Republic Day Sale 2026, 16 जनवरी से शुरू होने जा रही है हाल ही में Amazon ने अपने कस्टमर्स को इस सेल के दौरान मिलने वाले ऑफर्स के बारे में जानकारी दी है। इस सेल में सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, कैमरा, वायरलेस स्पीकर, TWS हेडफोन, वियरेबल्स और स्मार्ट होम अप्लायंसेज पर भी भारी छूट दी जाएगी। साथ ही ग्राहक बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस का भी लाभ उठा पाएंगे। news और पढें: 165Hz डिस्प्ले, 7300mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले OnePlus 15 पर 4000 का Discount, इतने कम में खरीदें प्रीमियम फोन

इस स्मार्टफोन पर मिलेगा डिस्काउंट

Amazon ने अपनी माइक्रोसाइट पर इस सेल में मिलने वाले स्मार्टफोन ऑफर्स की जानकारी अपडेट की है। सेल में हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus 15 और OnePlus 15R साथ ही OnePlus Nord 5 और Samsung Galaxy A55 5G को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकेगा। news और पढें: 1500 से कम महीना खर्च कर घर लाएं धाकड़ फोन, दमदार बैटरी के साथ मिलेगा तगड़ा कैमरा

बाकी स्मार्टफोन्स पर क्या-क्या छूट मिलेगी?

इस सेल में बाकी स्मार्टफोन्स पर भी शानदार ऑफर्स उपलब्ध होंगे। Samsung Galaxy M17 5G, Realme Narzo 80 Lite 5G, Redmi A4 5G, और Lava Bold N1 5G को क्रमशः 12,999 रुपये, 11,499 रुपये, 8,299 रुपये और 7,249 रुपये में खरीदा जा सकेगा। ये कीमतें Amazon के बैंक डिस्काउंट और कूपन ऑफर्स के बाद लागू होंगी। इसके अलावा Amazon ने यह भी संकेत दिया है कि इस सेल में Apple iPhone 15 को भी काम दाम पर खरीदा जा सकेगा, हालांकि इसकी छूट की कीमत अभी तक घोषित नहीं की गई है।

Trending Now

स्मार्टफोन के अलावा किन प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स?

इस सेल में स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि बाकी इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स पर भी भारी बचत कर सकेंगे। Amazon ने पहले ही अपने यूजर्स को सेल के लिए तैयार रहने की सलाह दी है ताकि वे कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर और बैंक डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकें। iQOO जैसी कंपनियों ने भी अपने डिस्काउंटेड स्मार्टफोन की लिस्ट जारी कर दी है।