200MP कैमरा वाले स्मार्टफोन को खरीदने का बेस्ट Time, 1500 से कम महीना देकर लाएं घर

200MP Camera Smartphone Under 1500 EMI: भारतीय बाजार में मिड रेंज के कई ऐसे स्मार्टफोन मौजूद हैं, जिनमें 200MP का कैमरा मिल रहा है। अगर आप भी इन फोन को खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन फुल पेमेंट करने के लिए जेब अनुमति नहीं दे रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको यहां 1500 से कम की EMI में आने वाले 200एमपी कैमरा फोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया (Amazon India) से खरीद सकते हैं। इससे आपकी पॉकेट पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। और पढें: Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra भारत में हुए लॉन्च, जानिए फीचर्स से लेकर कीमत तक सब कुछ

REDMI Note 15 Pro+ 5G

रेडमी नोट 15 प्रो प्लस फोन नोट 15 प्रो का अपग्रेडेड वर्जन है। इस डिवाइस की अमेजन इंडिया पर शुरुआती कीमत 37,999 रुपये है। SBI बैंक की तरफ से 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 1,336 रुपये प्रति माह की EMI मिल रही है। फीचर्स पर नजर डालें, तो स्मार्टफोन में 200MP का कैमरा है। इस फोन में 6.83 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1.5के और पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स है। इसमें 6500mAh की बैटरी मिलती है। इसको 100 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। और पढें: 50MP कैमरे वाला Samsung Galaxy M17 मात्र 492 रुपये महीने पर होगा आपका, यहां मिल रहा सुनहरा Offer

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REDMI Note 15 Pro 5G

रेडमी नोट 15 प्रो 5जी में 200MP का कैमरा है। इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर और 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजलूशन 1.5K और पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स है। इसकी बैटरी 6580mAh की है। इसको 45W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग का साथ मिला है। इसकी स्क्रीन पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 ग्लास भी लगाया गया है। इसकी कीमत 31,999 रुपये है। इसे Amazon से 1,125 रुपये की ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। इस पर 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है।

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Realme 16 Pro 5G

रियलमी 16 प्रो 5जी में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले है। फोटो और वीडियो के लिए इस स्मार्टफोन में 200MP का बैक और 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हैंडसेट में MediaTek Dimensity 7300-Max प्रोसेसर और 80 वॉट फास्ट चार्जिंग वाली 7000mAh की बैटरी मिलती है। इसे IP69 की रेटिंग दी गई है। इसकी अमेजन इंडिया पर कीमत 36,999 रुपये है। इस पर 1,301 रुपये की ईएमआई ऑफर की जा रही है। इस पर 1500 का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है।

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