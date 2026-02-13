comscore
  Apple Vision Pro Gets Official Youtube App With 8k Support On Visionos

Apple यूजर्स को मिला बड़ा तोहफा, Vision Pro के लिए खास YouTube App हुआ लॉन्च

Apple के Apple Vision Pro यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इस हेडसेट पर आधिकारिक YouTube App लॉन्च हो गया है। इससे यूजर्स 8K, 3D और 360-डिग्री वीडियो थिएटर जैसी बड़ी वर्चुअल स्क्रीन पर आसानी से देख सकेंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 13, 2026, 01:56 PM (IST)

Apple Vision Pro

photo icon Apple Vision Pro

Apple Vision Pro को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लॉन्च के करीब दो साल बाद अब इस हेडसेट को आखिरकार आधिकारिक YouTube App मिल गया है। 2023 में पेश किए गए इस मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस में ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और वर्चुअल रियलिटी (VR) दोनों का सपोर्ट दिया गया था, लेकिन अब तक यूजर्स को YouTube देखने के लिए Safari ब्राउजर या थर्ड-पार्टी ऐप्स का सहारा लेना पड़ता था। अब Google ने visionOS प्लेटफॉर्म के लिए डेडिकेटेड YouTube ऐप जारी कर दिया है, जिससे यूजर्स थिएटर जैसी बड़ी वर्चुअल स्क्रीन पर अपने पसंदीदा वीडियो देख सकेंगे। खास बात यह है कि नया ऐप 8K तक वीडियो प्लेबैक को सपोर्ट करता है, जिससे देखने का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा शानदार हो जाएगा। news और पढें: Apple Vision Pro हुआ अपग्रेड, M5 चिप के साथ मिलेगी बड़ी बैटरी, इतनी है कीमत

नए ऐप में 3D, 360-डिग्री और VR180 वीडियो का सपोर्ट मिलेगा

YouTube का यह नेटिव ऐप visionOS के भीतर ही काम करेगा और यूजर्स को पूरा YouTube लाइब्रेरी एक्सेस देगा। इस ऐप में नॉर्मल वीडियो के साथ-साथ Shorts भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक खास स्पेशल टैब दिया गया है, जहां 3D, 360-डिग्री और VR180 फॉर्मेट में मौजूद कंटेंट देखा जा सकता है। इससे Apple Vision Pro यूजर्स को ज्यादा इमर्सिव और रियल जैसा अनुभव मिलेगा। यूजर्स अपने सब्सक्रिप्शन, प्लेलिस्ट, वॉच हिस्ट्री और अकाउंट से जुड़ी बाकी सुविधाएं भी सीधे ऐप के अंदर देख पाएंगे। पहले वेब वर्जन में कनेक्टिविटी की दिक्कत और ऑफलाइन डाउनलोड जैसी सुविधाओं की कमी महसूस होती थी, लेकिन अब नेटिव ऐप के आने से अनुभव ज्यादा स्मूद और बेहतर हो गया है। news और पढें: iPhone 17 के बाद Apple इस हफ्ते लॉन्च कर सकता है 3 नए प्रोडक्ट्स, M5 iPad Pro भी इस लिस्ट में शामिल

M5 Chip के साथ 8K वीडियो प्लेबैक का मजा ले पाएंगे यूजर्स

कंपनी के अनुसार, नए मॉडल में दिए गए Apple के M5 Chip के साथ यह ऐप 8K वीडियो प्लेबैक को सपोर्ट करता है। वीडियो देखने के दौरान कंटेंट स्क्रीन के बीच में साफ और बड़ा दिखाई देता है, जबकि आसपास का वर्चुअल माहौल हल्का हो जाता है। इससे यूजर को ‘लीन-बैक’ यानी आराम से बैठकर थिएटर जैसा अनुभव मिलता है। यह ऐप करीब 180MB साइज का है और VisionOS 26.0 या उससे ऊपर के वर्जन पर चलने वाले डिवाइस को सपोर्ट करता है। news और पढें: Apple Vision Pro क्यों दूसरे VR Headsets से है अलग? जानें

जल्द आएगा Apple Vision Pro का सस्ता वर्जन

Apple Worldwide Developers Conference 2023 में Apple Vision Pro को पहली बार पेश किया गया था। उस समय YouTube ने अलग से ऐप देने के बजाय यूजर्स को Safari के जरिए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। अब कंपनी ने आधिकारिक ऐप लॉन्च कर यूजर्स की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी कर दी है। Apple ने पिछले साल अक्टूबर में M5 Chip वाला अपग्रेडेड वर्जन भी लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआती कीमत 3,499 डॉलर (करीब 3.07 लाख रुपये) रखी गई है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस एक बार चार्ज करने पर तीन घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है। खबरें यह भी हैं कि Apple एक सस्ता Vision Pro मॉडल लाने की तैयारी कर रहा है, जिसे इस साल के अंत तक पेश किया जा सकता है।