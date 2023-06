YouTube TV ने मार्च में ‘Multiview’ फीचर अपने प्लेटफॉर्म पर रोलआउट किया था। इस फीचर के तहत यूजर एक समय में एक स्क्रीन पर 4 अलग-अलग वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। हालांकि, उस वक्त इस फीचर को केवल स्पोर्ट्स वीडियो तक ही सीमित रखा गया था। वहीं, अब तीन महीने बाद वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने मल्टीव्यू फीचर में अपडेट रोलआउट किया है। इस अपडेट के बाद अब यूट्यूब टीवी पर नॉन-स्पोर्ट्स वीडियो को भी मल्टीव्यू का सपोर्ट प्राप्त होगा। नॉन-स्पोर्ट्स वीडियो में यूजर्स यूट्यूब पर न्यूज, बिजनेस न्यूज, वेदर और इंटरव्यू जैसे वीडियो को एक साथ एक स्क्रीन पर इन्जॉय कर सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल्स।

YouTube TV ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए ‘Multiview’ फीचर के नए अपडेट की जानकारी दी। इस अपडेट के जरिए अब यूट्यूब टीवी में स्पोर्ट्स के अलावा, न्यूज, बिजनेस न्यूज, वेदर न्यूज और इंटरव्यू वीडियोज को मल्टीव्यू सपोर्ट जारी किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फीचर फिलहाल सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है।

And, we’re ROLLING 🔴🎥

Starting today in the Home tab, a small portion of members will see us testing up to 5 brand new multiview streams that will be available to watch 24/7 across news, sports, business news, weather, and Deportes. pic.twitter.com/wYDPjWWmDz

— YouTube TV (@YouTubeTV) June 21, 2023