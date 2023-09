X (Twitter) के लिए एलन मस्क ने नए फीचर की घोषणा की है। इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का यह फीचर कम्युनिटी वीडियोज के लिए जारी किया गया है। X पर वीडियो अपलोड करते समय मैचिंग कैप्शन यानी नोट्स दिखने लगेगा। ट्विटर (X) का यह फीचर भी पहले रोल आउट हुए AI जेनरेटेड इमेज फीचर की तरह ही काम करेगा। यूजर्स को इसके वीडियो अपलोड करते समय उसमें कैप्शन यानी नोट्स दर्ज करने का सजेशन मिलेगा। इसके अलावा X के लिए कई और फीचर्स आने वाले हैं, जिनमें ऑडियो-वीडियो कॉलिंग, 3 घंटे लंबी वीडियो पोस्टिंग आदि शामिल हैं।

X Community Notes ने अपने हैंडल से इस लेटेस्ट फीचर की घोषणा की है। यह फीचर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है जो प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद मैचिंग वीडियोज के कैप्शन और नोट्स को दिखाएगा। इसके अलावा एडिटेड क्लिप्स में कॉन्टेक्स्ट जोड़ने का भी ऑप्शन मिलेगा।

Not just for images anymore — introducing notes on videos!

Notes written on videos will automatically show on other posts containing matching videos. A highly-scalable way of adding context to edited clips, AI-generated videos, and more. Available to all Top Writers 🏅 https://t.co/s92XoA1SZ9 pic.twitter.com/I2JF4NQZ9q

— Community Notes (@CommunityNotes) September 5, 2023