X (Twitter) ने ठीक की बड़ी गड़बड़ी, बग की वजह से गायब हुए थे पुराने पोस्ट

X (Twitter) प्लेटफॉर्म पर हाल ही में एक बग सामने आया था। इस बग की वजह से कई यूजर्स के साल 2014 से पुराने ट्वीट, पोस्ट और फोटो माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से अपने आप ही डिलीट हो गए थे। अब फाइनली ट्विटर ने इस समस्या पर ऑफिशियली रिस्पॉन्स दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पुराने पोस्ट डिलीट होने की वजह बग बताया है, जिसे अब फिक्स कर दिया गया है। साथ ही कंपनी ने बताया है कि इस बग की वजह से किसी भी यूजर्स का डेटा डिलीट नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में इस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा।

X (Twitter) ने अपने ऑफिशियल सपोर्ट पेज के जरिए इस समस्या पर ऑफिशियल बयान जारी किया है। ट्वीट में कहा गया है कि वीकेंड तक माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर एक बग देखने को मिला था। इस बग की वजह से कई यूजर्स के साल 2014 से पुराने पोस्ट व तस्वीरें प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले नहीं हो रहे थे। हालांकि, अब इस बग को फिक्स कर दिया गया है। इस बग की वजह से किसी भी यूजर्स का कोई डेटा व तस्वीरें डिलीट नहीं हुई है। आने वाले दिनों में पूरी तरह से इस समस्या को ठीक कर दिया जाएगा।

Over the weekend we had a bug that prevented us from displaying images from before 2014. No images or data were lost. We fixed the bug, and the issue will be fully resolved in the coming days.

— Support (@Support) August 21, 2023