X ने दोबारा लॉन्च किया Android ऐप, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ मिलेगा स्मूथ एक्सपीरियंस

Elon Musk की कंपनी X ने अपने एंड्रॉइड ऐप को रीबिल्ड कर एक बार फिर से लॉन्च किया है, जिसे शुरू से दोबारा बनाने में एक साल का समय लगा है। इसे गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि पुराने वर्जन के मुकाबले यह लेटेस्ट वर्जन बेहद फास्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iOS की तुलना में पुराना Android ऐप काफी स्लो था। यही वजह है कि इसे शुरुआत से तैयार किया गया है, जिससे यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा। और पढें: Xbox खरीदना अब होगा महंगा, GTA 6 लॉन्च से पहले Microsoft ने बढ़ाए Series X और Series S के दाम

X के इंजीनियर्स ने कहा कि Android ऐप को बनाने के लिए स्टैक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे अब यह ऐप अधिक फास्ट, स्मूथ और विश्वसनीय हो गया है। इसके साथ स्क्रॉलिंग, लोडिंग टाइम और नोटिफिकेशन में भी सुधार हुआ है। और पढें: 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले Vivo X Fold5 5G पर आया फाडू ऑफर, यहां मिल रहा 16000 का Discount

Today we’re announcing the completion of one of the largest engineering projects in the company’s history: We rebuilt the X Android app from scratch It’s faster, smoother and more reliable. But most of all: it will enable us to build new features at lightning speed. pic.twitter.com/N6X2X5CEft — Nikita Bier (@nikitabier) July 20, 2026

एंड्रॉइड ऐप दोबारा क्यों किया डिजाइन ?

रिपोर्ट्स की मानें, तो एंड्रॉइड ऐप की रीडिजाइन इसलिए किया गया है क्योंकि प्लेटफॉर्म में बहुत खामियां थी। ऐप में मौजूद लिंक्स ओपन नहीं होते थे और यूजर्स को फास्ट व स्मूथ स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता था। यही नहीं चीजें लोड होने में भी समय लेती थी।

माना जा रहा है कि नए एंड्रॉइड ऐप के खासतौर पर एंड्रॉइड की यूसेज को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को जोड़ने का मौका मिलेगा।

जल्द मिलेंगे नए फीचर्स

X का एंड्रॉइड ऐप पूरी तरह से अपडेट हो गया है, लेकिन कंपनी की प्रोडक्ट हेड Nikita Bier का मानना है कि इस ऐप में अभी भी कमियां बाकी हैं। इन्हें ठीक करना बहुत जरूरी है। इसमें लाइव ऑडियो फीचर को नहीं जोड़ा गया है। इस फंक्शन को जल्द एड किया जाएगा। इसके अलावा, आने वाले महीनों में अपडेट के जरिए वीडियो एडिटर, रीएक्ट-विद-वीडियो और कैशटैग जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी दिया जाएगा।

कंपनी का कहना है कि एंड्रॉइड ऐप के प्लेटफॉर्म को इस तरह डिजाइन किया गया है, जिससे नए फीचर्स को आसानी से जोड़ा जा सकेगा। इस ऐप को प्ले-स्टोर पर जाकर डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है।

FAQs

1. X के नए Android ऐप को कैसे डाउनलोड करें ?

Ans. एक्स के लेटेस्ट एंड्रॉइड ऐप को गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

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2. एंड्रॉइड ऐप को क्यों रीडिजाइन किया गया ?

Ans. पुराने एंड्रॉइड ऐप में बहुत ज्यादा खामियां थी। इस वजह से ऐप को दोबारा बनाया गया, जिसमें 1 साल का समय लगा।