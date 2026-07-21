Google की Gemini को लेकर बड़ी तैयारी, लेकर आ रहा नई AI चिप!

Google Gemini कंपनी का एडवांस AI मॉडल है। इस चैटबॉट को और बेहतर बनाने के लिए नई AI चिप को लाने की तैयारी चल रही है, जिससे इस मॉडल के कुछ पार्ट्स को सीधा हार्डवेयर में जोड़ा जा सकेगा। इससे जेमिनी ज्यादा सटीक जवाब देगा और प्रोसेसिंग के लिए कम समय लेगा। और पढें: Google Vids हुआ पहले से ज्यादा स्मार्ट, मिनटों में बना सकेंगे खुद की AI Video

क्या है कोडनेम ?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गूगल की अपकमिंग चिप का कोडनेम Frozen v2 है। इसके इस्तेमाल से जेमिनी के कंप्यूटिंग स्किल को बेहतर किया जाएगा। इसे 2028 तक पेश किया जा सकता है। फिलहाल, इसके डिजाइन और वर्किंग पर काम किया जा रहा है। और पढें: गूगल ने भारत में लॉन्च किया फ्री AI कोर्स, अब मुफ्त में सीखें AI मॉडल्स बनाना

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अपकमिंग चिप मौजूदा चिप्स से 10 गुना ज्यादा फास्ट होगी। यह पावर-एफिशिएंट भी होगी। इसके डिवाइस में आने से ज्यादा बैटरी व बिजली खर्च नहीं होगी। और पढें: AI से फोटो बनानी है? ये 7 टूल्स आएंगे काफी काम

क्या है कंपनी का कहना ?

गूगल क्लाउड के स्पोकपर्सन ने कहा कि कंपनी इस वक्त नई तकनीकों पर काम कर रही है। इससे हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेहतर तरीके से काम करेंगे और भविष्य में यूजर्स को भी फायदा होगा। वहीं, रिपोर्ट्स में कहा गया कि Frozen प्रोजेक्ट का उद्देश्य टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को रिप्लेस करना नहीं है। फ्रोजन चिप के माध्यम से सिस्टम को एडवांस बनाने की योजना है।

पिछले साल लॉन्च की यह चिप

टेक कंपनी गूगल ने पिछले साल यानी 2025 में Ironwood चिप को लॉन्च किया था। इस चिपसेट को स्पेशली एआई एप्लिकेशन के लिए तैयार किया गया है, जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता बेहतर हुई है। इतना ही नहीं प्रोसेसिंग स्पीड में भी सुधार हुआ है। इसे Nvidia को टक्कर देने के लिए लाया गया है।

इस चिप को टेक्निकल भाषा में Inference Computing कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस प्रकार की चिप चैटबॉट को बेहतर बनानती हैं। इनसे चैटबॉट सटीक जवाब देने के लिए तेजी से कैलकुलेशन करता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने और उनके रन टाइम को फास्ट करने के लिए अलग-अलग चिप तैयार करनी पड़ती थी, लेकिन आयरनवुड से इन दोनों कार्य को एक साथ किया जा सकता है। यह 9,216 चिप्स का काम अकेले कर सकती है और पुरानी जनरेशन वाली चिप्स से अधिक स्मार्ट है।

FAQs

1. गूगल की अपकमिंग चिप का कोडनेम क्या है ?

Ans. गूगल की नई चिप का कोडनेम Frozen v2 है।

2. पिछले साल कौन-सी चिप लॉन्च की गई थी ?

Ans. साल 2025 में ironwood चिप को लॉन्च किया था।

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3. कंपनी की नई चिप कब लॉन्च होगी ?

Ans. गूगल ने चिप की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि चिप को 2028 में लाया जा सकता है।