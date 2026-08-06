WhatsApp का जल्द बदलेगा रंग रूप, आ रही नई Chat Themes!

Edited by Ajay Verma |Published: Aug 06, 2026, 09:11 AM (IST)
WhatsApp अपने ऐप को आकर्षक बनाने के लिए चैट थीम (Chat Theme) का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। इस अपडेशन के तहत यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर नए स्टाइल और एनिमेटेड वॉलपेपर मिलेंगे, जिन्हें चैट स्क्रीन के बैकग्राउंड में सेट किया जा सकेगा। इससे एप्लिकेशन के इंटरफेस को नया लुक मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में व्हाट्सएप में मैसेज बबल कलर बदलने और स्टैटिक वॉलपेपर लगाने की सुविधा मिलती है। और पढें: WhatsApp में जल्द आने वाला है बड़ा अपडेट, Group Chats के लिए आएंगे ये धांसू फीचर्स
Wabetainfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल प्ले-स्टोर पर मौजूद व्हाट्सएप के Android 2.26.31.2 बीटा अपडेट से नई थीम की जानकारी मिली है, जो तीन कैटेगरी फीचर्ड, डूडल और मिनिमल में अवेलेबल होंगी। इनका एक्सेस सबसे पहले Android यूजर्स को मिलेगा। और पढें: WhatsApp के हजारों अकाउंट अचानक से क्यों हुए ब्लॉक, जानें यहां
WhatsApp is testing new chat themes with animations on Android! और पढें: WhatsApp Mac में आया नया सेक्शन! मिलेगा अपडेट्स का पूरा कंट्रोल
WhatsApp will finally expand chat themes with new categories and styles on Android.https://t.co/8QyO4NlGn0 pic.twitter.com/tDciHEgcVb
— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 5, 2026
Doodle कैटेगरी के तहत यूजर्स को व्हाट्सएप के पुराने क्लासिक वॉलपेपर मिलेंगे, जिनके बारे में ज्यादातर यूजर्स को पता है। इनका उपयोग चैट थीम की तरह किया जा सकेगा। इससे यूजर्स ऐप को पुराना और क्लासी लुक दे पाएंगे। वहीं, मिनिमल कैटेगरी को उन यूजर्स के लिए लाया जाएगा, जिन्हें सिंपल लुक पसंद है।
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इस तरह की थीम में पैटर्न और एनिमेशन देखने को नहीं मिलेंगे। इनमें साधारण डिजाइन वाले वॉलपेपर होंगे। यानी कि इन थीम को सेट करने के बाद चैट का बैकग्राउंड क्लीन हो जाएगा, जिससे यूजर्स का पूरा फोकस चैट पर बना रहेगा।
व्हाट्सएप में आने वाली चैट थीम्स को सिलेक्ट करने पर प्लेटफॉर्म खुद ब खुद चैट बबल का कलर सिलेक्ट कर लेगा। इससे आपको अलग से कलर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कलर पसंद नहीं आता है, तो दूसरा रंग चुनने का विकल्प भी मिलेगा।
व्हाट्सएप की अपकमिंग थीम्स पर काम चल रहा है। ये थीम्स डेवलपमेंट जोन में हैं। इन्हें जल्द ही बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि इन नए थीम्स को कब तक स्टेबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।
आखिर में बताते चलें कि व्हाट्सएप ने पिछले महीने यानी जुलाई में वेब कॉलिंग फंक्शन को लॉन्च किया था। इस फीचर के जरिए अब पीसी या फिर लैपटॉप से व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉल की जा सकती है। इसके अलावा, आपको प्लेटफॉर्म पर कॉल ट्रांसफर और वेटिंग रूम फीचर भी मिलेगा।