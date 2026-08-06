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WhatsApp का जल्द बदलेगा रंग रूप, आ रही नई Chat Themes!

WhatsApp में नई चैट थीम आने वाली हैं, जिन्हें तीन अलग कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा। इससे यूजर्स अपनी पसंद की थीम को चुनकर यूज कर सकेंगे, जिससे उनका अनुभव बेहतर होगा।

Edited by Ajay Verma |Published: Aug 06, 2026, 09:11 AM (IST)

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WhatsApp अपने ऐप को आकर्षक बनाने के लिए चैट थीम (Chat Theme) का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। इस अपडेशन के तहत यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर नए स्टाइल और एनिमेटेड वॉलपेपर मिलेंगे, जिन्हें चैट स्क्रीन के बैकग्राउंड में सेट किया जा सकेगा। इससे एप्लिकेशन के इंटरफेस को नया लुक मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में व्हाट्सएप में मैसेज बबल कलर बदलने और स्टैटिक वॉलपेपर लगाने की सुविधा मिलती है। news और पढें: WhatsApp में जल्द आने वाला है बड़ा अपडेट, Group Chats के लिए आएंगे ये धांसू फीचर्स

तीन अलग-अलग कैटेगरी में मिलेंगी थीम

Wabetainfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल प्ले-स्टोर पर मौजूद व्हाट्सएप के Android 2.26.31.2 बीटा अपडेट से नई थीम की जानकारी मिली है, जो तीन कैटेगरी फीचर्ड, डूडल और मिनिमल में अवेलेबल होंगी। इनका एक्सेस सबसे पहले Android यूजर्स को मिलेगा। news और पढें: WhatsApp के हजारों अकाउंट अचानक से क्यों हुए ब्लॉक, जानें यहां

Doodle कैटेगरी के तहत यूजर्स को व्हाट्सएप के पुराने क्लासिक वॉलपेपर मिलेंगे, जिनके बारे में ज्यादातर यूजर्स को पता है। इनका उपयोग चैट थीम की तरह किया जा सकेगा। इससे यूजर्स ऐप को पुराना और क्लासी लुक दे पाएंगे। वहीं, मिनिमल कैटेगरी को उन यूजर्स के लिए लाया जाएगा, जिन्हें सिंपल लुक पसंद है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इस तरह की थीम में पैटर्न और एनिमेशन देखने को नहीं मिलेंगे। इनमें साधारण डिजाइन वाले वॉलपेपर होंगे। यानी कि इन थीम को सेट करने के बाद चैट का बैकग्राउंड क्लीन हो जाएगा, जिससे यूजर्स का पूरा फोकस चैट पर बना रहेगा।

अपने आप सिलेक्ट होगा चैट बबल का कलर

व्हाट्सएप में आने वाली चैट थीम्स को सिलेक्ट करने पर प्लेटफॉर्म खुद ब खुद चैट बबल का कलर सिलेक्ट कर लेगा। इससे आपको अलग से कलर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कलर पसंद नहीं आता है, तो दूसरा रंग चुनने का विकल्प भी मिलेगा।

चल रहा काम

व्हाट्सएप की अपकमिंग थीम्स पर काम चल रहा है। ये थीम्स डेवलपमेंट जोन में हैं। इन्हें जल्द ही बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि इन नए थीम्स को कब तक स्टेबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।

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Web Calling

आखिर में बताते चलें कि व्हाट्सएप ने पिछले महीने यानी जुलाई में वेब कॉलिंग फंक्शन को लॉन्च किया था। इस फीचर के जरिए अब पीसी या फिर लैपटॉप से व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉल की जा सकती है। इसके अलावा, आपको प्लेटफॉर्म पर कॉल ट्रांसफर और वेटिंग रूम फीचर भी मिलेगा।