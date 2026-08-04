WhatsApp Mac में आया नया सेक्शन! मिलेगा अपडेट्स का पूरा कंट्रोल

WhatsApp अपने यूजर्स की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर आए दिन अपडेशन करता रहता है। इस कड़ी में अब कंपनी Mac यूजर्स के लिए जल्द नया फीचर लाने वाली है, जिससे वे यह चुन पाएंगे कि उन्हें हर दिन बीटा अपडेट या फिर हफ्ते में एक बार अपडेट मिलेगा। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में व्हाट्सएप ने मैक के लिए बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था। और पढें: WhatsApp के इन 8 Scam से रहें सावधान, सिर्फ एक मैसेज और अकाउंट खाली!

मिलेगा नया सेक्शन

Wabetainfo की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने Mac यूजर्स के लिए बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया है, जिससे अब उन्हें सेटिंग पेज में अलग से ‘App Update’ सेक्शन मिलेगा, जहां लेटेस्ट बीटा अपडेट्स देखने को मिलेंगे। इस सेक्शन में लेटेस्ट वर्जन नाम का ऑप्शन मिलेगा। इस विकल्प को चुनने पर यूजर्स को हर दिन बीटा अपडेट्स मिलेंगे। हालांकि, इन अपडेट्स में बग्स भी देखने को मिल सकते हैं। और पढें: वीडियो से बनाना है Sticker, अपनाएं ये ट्रिक

WhatsApp is rolling out update controls for the Mac app! WhatsApp is introducing a new feature that gives beta testers more control over how the app updates on Mac.https://t.co/RCkxsaajSR pic.twitter.com/7xiDn33DV8 — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 2, 2026

इसके साथ Stable weekly वर्जन भी दिया जाएगा, जिसे चुनने पर यूजर्स को हफ्ते में एक बार अपडेट मिलेगा। इसका मतलब है कि इस अपडेट के तहत आने वाला फीचर पूरी तरह से बग फ्री होगा। इसे आमतौर पर वीकेंड से पहले पेश किया जाएगा। इससे अचानक आने वाले अपडेट्स की संभावना न के बराबर हो जाएगी।

रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों फीचर एक जैसे हैं, लेकिन यूजर्स अपनी सुविधा के हिसाब से दोनों में से एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर वे रोज अपडेट पाना चाहते हैं, तो वो लेटेस्ट वर्जन वाला विकल्प चुन सकते हैं, जबकि हफ्ते में एक बार अपडेट के लिए स्टेबल वीकली को चुनना होगा।

इन यूजर्स के लिए अवेलेबल है फीचर

व्हाट्सएप का नया अपडेट सेक्शन अभी चुनिंदा यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इसे सभी के लिए धीरे-धीरे रिलीज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह सेक्शन सभी को मिल जाएगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

पिछले साल जुड़ा यह फीचर

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने पिछले साल यानी 2025 में यूजर्स के लिए About फीचर रिलीज किया था। यह फीचर इंस्टाग्राम नोट्स की तरह है। इसके जरिए यूजर्स छोटे टेक्स्ट को डालकर स्टेटस की तरह प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं। यह स्टेटस प्रोफाइल पेज और पर्सनल चैट में दिखाई देता है। कंपनी का मानना है कि इस फीचर से यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा। यह स्टेटस 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएगा।