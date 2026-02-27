comscore
  • Whatsapp Web Working Again After Massive Outage Today

WhatsApp Web Down: घंटो डाउन रहने के बाद दोबारा एक्टिव हुआ व्हाट्सएप, यूजर्स को मिली राहत

WhatsApp Web Down: इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप वेब दोबारा शुरू हो गया है। इस पर मैसेज सेंड और रिसीव किए जा सकते हैं। बता दें कि आज सुबह व्हाट्सएप वेब की सेवा ठप हुई थी।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 27, 2026, 12:39 PM (IST)

WhatsApp Web Down: व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। यह मैसेजिंग डेस्कटॉप वर्जन एक बार फिर एक्टिव हो गया है। इस पर पहले की मैसेज भेजे जा सकते हैं। आपकी जानकरी के लिए बता दें कि आज सुबह तकनीकी खराबी की वजह से व्हाट्सएप वेब की सेवा में रुकावट आई थी। इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों में देखने को मिला। इस दौरान यूजर्स को लॉग-इन करने और मैसेज भेजने में समस्या आई। news और पढें: WhatsApp में जल्द होगा बड़ा बदलाव! बिना SIM नहीं काम करेगा App

कितने बजे हुआ डाउन ?

डाउन डिटेक्टर के अनुसार, WhatsApp Web में आज सुबह 8:54 बजे तकनीकी खराबी आई, जिस कारण सेवा प्रभावित हुई। 9 बजे के आसपास इस आउटेज को रिपोर्ट किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शिकायतों का सैलाब आ गया, जिनमें सर्वर से जुड़ने व लॉग-इन करने में आई परेशानी की बात कही गई। news और पढें: WhatsApp जल्द ला सकता है सिर्फ iPhone यूजर्स के लिए ये खास फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डाउन डिटेक्टर आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट है। यह व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप को मॉनिटर करती है। इसकी जानकारी 99.9 प्रतिशत सही होती है। news और पढें: WhatsApp पर आ रहा Schedule Messages फीचर, तय समय पर खुद पहुंचेगा जरूरी मैसेज!

QR Code नहीं हुआ स्कैन

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि यूजर्स को इस आउटेज के वक्त QR Code स्कैन करने में सबसे ज्यादा समस्या आई। इस कारण लॉग-इन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और डिवाइस लिंक नहीं हो पाएं। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर चैट भी सिंक नहीं हुई। इस वजह से पुराने मैसेज देखने और नए भेजने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

X पर ट्रैंड हुआ व्हाट्सएप डाउन

व्हाट्सएप आउटेज के दौरान माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर व्हाट्सएप डाउन हैशटैग ट्रैंड होने लगा। अधिकतर यूजर्स ने एक्स पर व्हाट्सएप की शिकायत से जुड़े पोस्ट शेयर किए। साथ ही, डाउन को लेकर मजाक भी उड़ाया।

अंत में आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि व्हाट्सएप आज पहली बार डाउन नहीं हुआ। इससे पहले सितंबर 2025 में व्हाट्सएप की मोबाइल सर्विस ठप हुई थी। उस आउटेज के वक्त मैसेज रिसीव नहीं हुए और मैसेज सेंड करने में भी दिक्क्त आई। वहीं, कई यूजर्स को ऑडियो व वीडियो कॉल करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा।