WhatsApp अपने यूजर्स की सुविधा के लिए Status सेक्शन पर पिछले काफी समय से काम कर रहा है। हाल ही में स्टेटस में रिप्लाई बार को ऐड किया गया। अब मैसेजिंग ऐप ने स्टेटस अपडेट सेक्शन के इंटरफेस में बदलाव किया है, जिससे यूजर्स के लिए फोटो, वीडियो और Gif शेयर करना काफी आसान हो जाएगा। इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। इसकी जानकारी व्हट्सएप के अपकमिंग फीचर ट्रैक करने वाली साइट wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है।

रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप ने Android 2.23.26.13 बीटा अपडेट रिलीज किया है, जिसे इंस्टॉल करने के बाद स्टेटस अपडेट का नया लेआउट मिल रहा है। इसमें स्टेटस हेडर के आगे कैमरा और पेंसिल आइकन को ऐड किया गया है, जिनकी मदद से आप आसानी से इमेज से लेकर वीडियो और जीआईएफ तक को शेयर कर पाएंगे। वर्तमान में ये दोनों ऑप्शन नीचे की तरफ हैं।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.26.13: what’s new?

WhatsApp is rolling out a new layout for the status updates header, and it is available to some beta testers!https://t.co/VLxjfQV0kO pic.twitter.com/li2bWl65PU

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 15, 2023