WhatsApp Channel के लिए आ रहा नया फीचर, ओनर्स को मिलेगा चैनल से जुड़ा अलर्ट

WhatsApp पिछले कई महीनों से चैनल फीचर के लिए नए-नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इनमें फॉरवर्ड और ऐड एडमिन जैसे फीचर शामिल हैं। इस कड़ी में अब एक और फीचर जुड़ने वाला है, जिसका नाम चैनल अलर्ट है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसके जरिए चैनल ओनर को उनके चैनल से जुड़ा अलर्ट मिलेगा। इसके माध्यम से प्लेटफॉर्म को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। आइये, नीचे जानते हैं इस फीचर की डिटेल…

wabetainfo द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट को देखने से पता चला है कि WhatsApp Channel ओनर्स को अलग से चैनल अलर्ट सेक्शन मिलेगा, जो चैनल इंफो स्क्रीन में मौजूद होगा। यहां ओनर्स को उनके चैनल की वर्तमान स्थिति के बारे में हर तरह की आवश्यक जानकारी मिलेगी। जब भी कोई चैनल के नियमों का उल्लघंन करेगा, तो यह जानकारी भी चैनल अलर्ट सेक्शन में नोटिफिकेशन के रूप में मिलेगी।

📝 WhatsApp beta for iOS 23.25.10.77: what’s new?

WhatsApp is rolling out a feature to check channel alerts, and it’s available to some beta testers!

Some beta testers may get the same feature with the past updates. Sorry for posting the news so late 💚https://t.co/cYfF3yr1c0 pic.twitter.com/dSo8G0f7Kc

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 12, 2023