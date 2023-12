WhatsApp में लगातार नए-नए फीचर्स आ रहे हैं। अभी तक इस लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में चैट को पिन करने की सुविधा मिलती थी। अब कंपनी ने एक नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स अब चैट में मैसेज को भी पिन कर पाएंगे। जी हां, कई बार चैट में जरूर मैसेज ढूंढना कठिन हो जाता है। इस कारण Meta के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग ऐप में चैट के अंदर मैसेज को पिन करने की सुविधा मिल रही है। इससे आप जरूरी मैसेज को पिन करके ढूंढना आसान हो जाएगा।

हाल में iOS यूजर्स के लिए लेटेस्ट 23.25.79 अपडेट के साथ इस फीचर को ऑफिशियल चैंजलॉग में पेश किया गया था। इसके बाद अब कंपनी ने भी अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट कर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। साथ ही, इसे यूज करने का तरीका भी बताया गया है। आइये, जानते हैं।

WhatsApp ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक ट्वीट कर बताया है कि अब Pinned Messages सभी के लिए उपलब्ध है। ट्वीट में एक वीडियो भी है, जिसमें इसे यूज करने का तरीका बताया गया है। चैट में पिन किया गया मैसेज सबसे ऊपर टॉप पर दिखेगा। इस तरह आप उन मैसेज को पिन कर सकते हैं, जो जरूरी हैं और जिन्हें चैट में ढूंढना नहीं चाहते हैं।

आप मैसेज को तय समय के लिए पिन कर सकते हैं। आपके पास टाइम सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होंगे।

introducing Pinned Messages 📌 now everyone can stay on top of a chat by keeping the important messages up top 🙌 pic.twitter.com/nDcsgoJyga

— WhatsApp (@WhatsApp) December 12, 2023