WhatsApp में जल्द होगा बदलाव, वेरिफाइड चैनल के लिए ग्रीन की जगह इस रंग में मिलेगा बैज

WhatsApp अपने यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए चैनल फीचर पर काम कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने चैनल में व्हाट्सएप पोस्ट शेयर करने की सुविधा प्रदान की थी। अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वेरिफिकेशन बैज को बदलने की तैयारी कर रहा है। इसकी जानकारी व्हाट्सएप फीचर्स (WhatsApp Features) से जुड़ा अपडेट देने वाली वेबसाइट wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में वेरिफाइड चैनल के लिए ग्रीन कलर का वेरिफिकेशन बैज मिलता है, लेकिन व्हाट्सएप के Android 2.24.1.18 बीटा अपडेट से पता चला है कि अब इस बैज का कलर जल्द बदलने वाला है। यूजर्स को अपने वेरिफाइड चैनल के लिए ब्लू कलर का वेरिफिकेशन बैज मिलेगा। इसके लिए यूजर्स को Meta का सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप बिजनेस के लिए जल्द वेरिफिकेशन बैज लाने की जानकारी दी थी।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.1.18: what’s new?

WhatsApp is working on an optional feature for businesses to add a verified badge to their channels, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/En5J7U6fSM pic.twitter.com/Z5bBDGfnxU

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 4, 2024