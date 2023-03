WhatsApp अपने iOS यूजर्स के लिए एक नया फीचर Push name within the chat list रोल आउट कर रहा है। नए अपडेट के साथ इस फीचर ने ग्रुप में अननोन नंबर से आने वाले मैसेज के नंबर को नाम से रिप्लेस किया है। इसका मतलब है कि अब ग्रुप में अननोन नंबर से मैसेज आने पर चैट लिस्ट में नंबर की जगह उस व्यक्ति का नाम दिखाई देगा। Also Read - Happy Holi 2023: WhatsApp से भेजें हैप्पी होली की शुभकामनाओं वाले स्टिकर, GIF और स्पेशल वॉलपेपर

बता दें कि इस फीचर को फिलहाल, कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए लाया गया है। भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। नए फीचर के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

WhatsApp Push name within the chat list

WhatsApp के अपकमिंग फीचर पर अपनी नजर रखनी वाली वेबसाइट WABetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, iOS 23.1.75 update के लिए WhatsApp इंस्टॉल करने के बाद यूजर्स को Push name within the chat list फीचर मिल रहा है।

Meta के स्वामित्व वालe इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यूजर्स को इस फीचर की मदद से चैट लिस्ट में ही ग्रुप में आए अननोन नंबर नाले व्यक्ति का नाम दिखाएगा। कुछ समय पहले आई WABetainfo की रिपोर्ट में बताया गया था Android 2.22.25.10 के लिए WhatsApp beta डाउनलोड करने से पता चला था कि कंपनी ऐसे किसी फीचर पर काम कर रही है।

तब यह डेवलपमेंट फेज में था। अब व्हाट्सऐप ने फीचर को रिलीज कर दिया है। इस फीचर के लिए सुधार करके कंपनी ने इसे iOS 23.5.0.73 update के लिए WhatsApp beta के साथ पेश किया है। Testflight से इसे डाउनलोड करने वाले इस फीचर का यूज कर सकते हैं।

कैसे करेगा काम?

रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट दिया गया है। इसमें ग्रुप में अननोन नंबर से मैसेज आने पर चैट लिस्ट में ही उस व्यक्ति का नाम दिख रहा है। पहले इस जगह नंबर दिखाई देता था। नए फीचर के आने से नंबर को नाम के साथ रिप्लेस कर दिया है। हालांकि, फिलहाल यह सुविधा केवल कुछ बीटा यूजर्स के लिए है। भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ इसे बाकी सभी यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा।

इसकी मदद से अब व्हाट्सऐप यूजर्स को ग्रुप ओपन करने की जरूरत नहीं है। वे चैट लिस्ट में ही देख सकते हैं कि ग्रुप में किस अननोन व्यक्ति ने मैसेज किया है, जिसका नंबर आपके फोन में सेव नहीं है।