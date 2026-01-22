WhatsApp अपने ग्राहकों के लिए आए दिन नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में व्हाट्सऐप के एक नए फीचर की जानकारी सामने आई है, जिसे सुनकर कोई और नहीं बल्कि पैरेंट्स काफी खुश होने वाले हैं। दरअसल, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जल्द ही अपने यूजर्स के लिए Primary control and Secondary accounts जैसे फीचर्स लेकर आने वाला है। इस फीचर के जरिए पैरेंट्स अपने बच्चों के व्हाट्सऐप अकाउंट का एक्सेस अपने हाथों में ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp में IP Protect फीचर कैसे ऑन करें, मिलेगा ये बड़ा फायदा

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp beta for Android 2.26.3.6 अपडेट का हवाला देते हुए नए Primary controls and Secondary accounts जैसे फीचर्स की जानकारी दी गई है। रिपोरट की मानें, तो व्हाट्सऐप इन दिनों प्राइमरी कंट्रोल फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें प्राइमरी यूजर सेकेंडरी व्हाट्सऐप अकाउंट पर अपना कंट्रोल रख सकेंगे। और पढें: WhatsApp पर बिना नंबर सेव करें मैसेज, जानें कैसे

📝 WhatsApp beta for Android 2.26.3.6: what’s new? WhatsApp is working on a feature that lets parents configure a secondary account with limited functionality, and it will be available in a future update!https://t.co/75agDCZCWr pic.twitter.com/apKvDoLxnO — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2026



सेकेंडरी व्हाट्सऐप अकाउंट में यूजर्स को लिमिटेड फीचर्स का ही एक्सेस प्राप्त होगा, जिसे पैरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं। जिन भी यूजर्स की उम्र 16 साल से कम की है, उन्हें व्हाट्सऐप चलाने के लिए अपने पैरेंट्स को प्राइमरी यूजर बनाना होगा और वह सेकेंडरी यूजर बनकर व्हाट्सऐप को एक्सेस करेंगे।

WhatsApp के Secondary अकाउंट में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स

जैसे कि हमने बताया व्हाट्सऐप के सेकेंडरी अकाउंट में कई लिमिटेड फीचर्स ही मिलेंगे। सेकेंडरी यूजर्स उन लोगों को व्हाट्सऐप मैसेज व कॉल नहीं कर सकेंगे, जिनके नंबर उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा, यदि आप अपने फोन में कोई नया कॉन्टेक्ट एड करते हैं, उसकी जानकारी पैरेंट्स को प्राप्त होगी। इतना ही नहीं बच्चों के अकाउंट में चैट लॉक फीचर का भी एक्सेस मौजूद नहीं होगा।

शेयर स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि व्हाट्सऐप का नया फीचर किस तरह काम करेगा। जैसे ही बच्चे अपना व्हाट्सऐप अकाउंट सेटअप करेंगे, वेलकम स्क्रीन के बाद उन्हें एक QR कोड दिखाई देगा। इस क्यूआर कोड को पैरेंट्स अपने फोन में स्कैन कर सकते हैं।