WhatsApp में आ रहा नया प्राइवेसी फीचर, कोई नहीं कर पाएगा कवर फोटो का गलत इस्तेमाल

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 14, 2026, 10:03 AM (IST)
WhatsApp पिछले काफी समय से अपने प्लेटफॉर्म कवर फोटो नाम के फीचर को जोड़ने की तैयारी लगा है। इस सुविधा के आने से यूजर्स अपनी प्रोफाइल के बैकग्राउंड में कवर इमेज लगा सकेंगे। अब खबर है कि कंपनी इस फीचर को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राइवेसी टूल को जोड़ने वाली है। इससे बैकग्राउंड इमेज सुरक्षित रहेगी और कोई भी फोटो कॉपी करके गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और पढें: Happy Lohri 2026: खास अंदाज में करना है लोहड़ी Wish, ऐसे भेजें स्पेशल WhatsApp Sticker
व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एप्पल स्टोर पर मौजूद iOS 26.1.10.73 बीटा अपडेट से कवर फोटो के लिए प्राइवेसी फीचर को रोलआउट किया जाएगा। इससे बैकग्राउंड इमेज सुरक्षित हो जाएगी। और पढें: WhatsApp प्रोफाइल में लगा पाएंगे अपने पसंद की बैकग्राउंड इमेज, आ रहा खास फीचर
📝 WhatsApp beta for iOS 26.1.10.73: what’s new? और पढें: WhatsApp में एक साथ आए तीन शानदार फीचर, ग्रुप चैट करने में आएगा बहुत मजा
WhatsApp is working on a feature that lets users manage privacy settings for cover photos, and it will be available in a future update!https://t.co/RCOGqrPzj0 pic.twitter.com/k7BHuB8050
— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 14, 2026
रिपोर्ट में बताया गया कि कवर फोटो के लिए ऐप में अलग से प्राइवेसी सेक्शन को जोड़ा जाएगा। इसमें यूजर्स को चार प्राइवेसी ऑप्शन Everyone, My Contact, My Contact Except… और Nobody मिलेगा। सबसे पहले एवरीवन की बात की जाए, तो इसे ऑप्ट करने पर सभी कवर इमेज को देख पाएंगे। माय कॉन्टैक्ट विकल्प को चुनने पर केवल आपके कॉन्टैक्ट ही कवर इमेज देख सकेंगे।
माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपकी कवर इमेज को वो ही यूजर देख पाएंगे, जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं। वहीं, Nobody को चुनने पर कोई भी आपकी कवर इमेज नहीं देख पाएगा। माना जा रहा है कि इस सेटिंग के आने से यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहेगी और उन्हें बेहतर कंट्रोल मिलेगा।
व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी फीचर अभी डेवलपमेंट जोन में है। इसका मतलब है कि इस सुविधा पर काम चल रहा है। कयास लगाएं जा रहे हैं कि इस फीचर को जल्द ही टेस्टिंग के लिए बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।
