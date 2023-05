WhatsApp की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। हर एक आयुवर्ग में यह काफी लोकप्रिय है। दरअसल, फेसबुक की पेरेंटल कंपनी मेटा ने सिंपल से यूजर इंटरफेस में ढेरों फीचर्स पहले से मौजूद हैं और अब इस सूची में एक नई सहूलियत जुड़ने जा रही है। दरअसल, अब GIF Auto-Play वाला फीचर व्हाट्सऐप के बीटा वर्जन में शामिल किया है। आइए इसका फायदा जानते हैं। Also Read - WhatsApp चैट में अब सर्च कर सकेंगे पुराना 'Poll', नए अपडेट में मिले 5 नए फीचर्स

WhatsApp के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट wabetainfo ने बताया है कि इस मैसेजिंग ऐप के बीटा वर्जन Android 2.23.10.2 में GIF Auto-Play का फीचर जारी किया है। अभी इस फीचर का अपडेट बीटा वर्जन के कुछ यूजर्स तक पहुंचा है। इस अपडेट की बदौलत यूजर्स को नई सहूलियत मिलेगी।

WhatsApp के लेटेस्ट अपडेट का फायदा

WhatsApp के इस लेटेस्ट GIF Auto-Play फीचर का फायदा ये है कि इसमे GIF को प्ले करने के लिए उस पर टैप करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल, हर बार चैट में आए GIF के रिएक्शन को देखने के लिए उस पर क्लिक करना होता है। इससे पहले एक रिपोर्ट्स सामने आ चुकी है, जिसमें बताया था कि व्हाट्सऐप जल्द ही GIF को लेकर नए अपडेट जारी करेगी।

WhatsApp का अपडेट कैसे करेगा काम

wabetainfo ने इस फीचर के बारे में विस्तार से समझाने के लिए एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में GIF Auto-Play फीचर को दिखाया है। इसमें चैट में आया GIF खुद ब खुद काम करने लगेगा।

कई यूजर्स को लगा था बग

इस लेटेस्ट फीचर का अपडेट आने के बाद कई यूजर्स को शुरुआत में लगा कि ये कोई बग है। इसको लेकर कई यूजर्स ने रिपोर्ट भी किया है, लेकिन बाद में यूजर्स को समझ आया है कि यह एक नया फीचर है।

WhatsApp में शामिल हुए नए फीचर

इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के अंदर हाल ही में कई नए फीचर्स को शामिल किया है। इसमें 3 नए फीचर्स को शामिल किया है, जो Create single-vote polls, Search for polls in your chats और Stay updated on poll results शामिल है। इसके अलावा, Forwarding with Captions और Sharing Documents with Captions फीचर भी हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने कुछ समय पहले ही पोलिंग फीचर रोलआउट किया था और अब इन पोल फीचर को कई नए अपग्रेड किया जा रहा है।

फॉरवर्ड मीडिया फाइल्स में लिख सकेंगे कैप्शन

फोटो व वीडियो फॉरवर्ड करते समय पहले कैप्शन लिखने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, अब नए अपडेट के बाद किसी भी फोटो व वीडियो फॉरवर्ड करते समय उसमें कैप्शन भी लिख सकते हैं।