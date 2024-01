WhatsApp के इन यूजर्स के लिए आ रहा नया फीचर, कोई नहीं पढ़ पाएगा पर्सनल चैट

WhatsApp ने पिछले साल यूजर्स की प्रावेसी को ध्यान में रखकर चैट लॉक फीचर को रोलआउट किया था। इस फीचर के जरिए Android और iPhone यूजर्स अपनी पर्सनल चैट को आसानी से लॉक कर सकते हैं। अब इस सुविधा को वेब यूजर्स के लिए लाने की तैयारी चल रही है। यह जानकारी व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट wabetainfo के हवाले से मिली है।

wabetainfo ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि व्हाट्सएप वेब (WhatsApp Web) यूजर्स के लिए नया चैट लॉक फीचर आने वाला है। इसके जरिए यूजर्स लैपटॉप और कंप्यूटर पर भी फोन की तरह अपनी चैट लॉक कर पाएंगे। इसके लिए यूजर्स को व्हाट्सएप में अलग से टैब मिलेगा, जहां से लॉक फीचर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस टैब को छिपाने की सुविधा भी मिलेगी।

WhatsApp is working on a Chat Lock feature for the web client!

WhatsApp is finally working on a feature to allow users to lock their conversations on WhatsApp Web in the future, providing them with an enhanced secure experience.https://t.co/Qa4x47pvCM pic.twitter.com/iCb989MlvU

