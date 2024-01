WhatsApp Windows ऐप यूजर्स की मौज, अब फोटो से बना सकेंगे मजेदार स्टिकर!

WhatsApp ने अपने Windows ऐप यूजर्स के लिए नया स्टिकर क्रिएशन टूल रिलीज किया है। इस नए टूल की मदद से व्हाट्सऐप विंडो ऐप यूजर्स किसी भी फोटो से मजेदार स्टिकर क्रिएट कर सकेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फीचर वेब यूजर्स को पहले ही उपलब्ध हो गया था। अब इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने फाइनली इसे अपने नेटिव ऐप के लिए रोलआउट कर दिया है। आइए जानते हैं व्हाट्सऐप विंडो ऐप के इस नए Sticker creation converter tool से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Wabetainfo की लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में Sticker creation converter tool की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp Beta Windows ऐप यूजर्स के लिए नया Sticker creation converter tool रोलआउट कर दिया गया है। इस टूल की मदद से विंडो ऐप यूजर्स फोटो के जरिए स्टिकर बनाकर अपने दोस्तों व परिवारवालों को शेयर कर सकेंगे। इस फीचर में यूजर्स को बेसिक एडिटिंग टूल्स मिल सकते हैं, जिसमें उन्हें फोटो क्रॉप करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नए फीचर का एक स्क्रीनशॉट रिपोर्ट में भी शेयर किया गया है।

