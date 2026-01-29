comscore
ENG
  • Home
  • Apps
  • Whatsapp May Launch New Subscription Plan That Offers Exclusive Features To Users

WhatsApp चलाने के लिए देने होंगे पैसे! कंपनी ला रही नए सब्सक्रिप्शन प्लान!

WhatsApp पर जल्द ही नए ऑप्शनल पेड सब्सक्रिप्शन प्लान दस्तक दे सकते हैं। इन प्लान के तहत यूजर्स को कई एक्सक्लूसिव फीचर्स का बेनेफिट मिलेगा। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 29, 2026, 04:38 PM (IST)

WhatsApp (3)

photo icon WhatsApp

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

WhatsApp Subscription Plan: हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि Meta कंपनी जल्द ही WhatsApp, Instagram व Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर सकती है। इन प्लान के तहत यूजर्स को एक्सक्लूसिव फीचर्स का बेनेफिट मिलेगा। वहीं, अब लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp जल्द ही नए ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आ सकती है, जिसके तहत यूजर्स को एक्सक्लूसिव फीचर्स का एक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: WhatsApp में आया नया सिक्योरिटी फीचर, यूजर्स का डेटा रहेगा पूरी तरह से सुरक्षित

WhatsApp new Subscribers Plans

WABetaInfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में WhatsApp beta for Android version 2.26.4.8 वर्जन का हवाला देते हुए नए ऑप्शन सब्सक्रिप्शन प्लान की जानकारी दी गई है। कई बीटा यूजर्स को व्हाट्सऐप पर एक पॉप-अप मैसेज देखने को मिला है, जिसमें लिखा है कि यूजर्स को एक्सक्लूसिव स्टिकर ऐप, ऐप थीम, एक्स्ट्रा चैट पिन करने जैसी सुविधा पाने के लिए सब्सक्राइब करने की जरूरत पड़ेगी। news और पढें: WhatsApp पर Unknown नंबर से नहीं आएगी कॉल, बस करें ये काम

wabetainfo

कंपनी इस प्लान को Waitlist system के जरिए रोलआउट करने वाली है। जो भी यूजर Waitlist सिस्टम को जॉइन करते हैं, उन्हें नोटिफिकेशन के जरिए सब्सक्रिप्शन प्लान लाइव होने की जानकारी प्राप्त होगी।

स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत यूजर्स को पहले सेट के प्रीमियम फीचर्स में Exclusive stickers, नई App Themes और चीन से ज्यादा चैट को पिन करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, चैट रिंगटोन व कस्टमाइज्ड ऐप आइकन आदि का एक्सेस भी पेड फीचर्स के जरिए मिलने वाला है। यदि आप इन सभी फीचर्स को एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए व्हाट्सऐप का फ्री वर्जन इस्तेमाल के लिए फ्री रहने वाला है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

Meta सभी प्लेटफॉर्म के लिए ला रही प्लान!

हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि मेटा जल्द ही अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram, WhatsApp व Facebook के लिए नए पेड प्लान्स लेकर आने वाली है। इन प्लान्स के जरिए कंपनी यूजर्स को नए प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस देने वाली है।