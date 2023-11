WhatsApp Channels को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार नए-नए फीचर्स लेकर आ रहा है। हाल में आए अपडेट से पता चला था कि कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जो चैनल क्रिएटर को चैनल सस्पेंड होने पर रिव्यू रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन देगा। लेटेस्ट रिपोर्ट में इससे संबंधित एक और जानकारी सामने आई है। कंपनी एक और फीचर पर काम कर रही है। इसमें सस्पेंड अकाउंट के लिए रिव्यू रिक्वेस्ट करने पर चैनल के मालिक को चार ऑप्शन मिलेंगे। उन्हें इनमें से एक सिलेक्ट कर बताना होगा कि वे चैनल का रिव्यू क्यों कराना चाहते हैं। फिलहाल, यह फीचर डेवलपमेंट फेज में है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

WhatsApp Channels का अपकमिंग फीचर

WhatsApp के अपकमिंग फीचर्स पर अपनी नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo ने बताया है कि कंपनी Request review – channels पर काम कर रही है। Google Play Store पर मौजूद WhatsApp beta for Android 2.23.25.10 update से पता चला है कि कंपनी चैनल्स की रिव्यू रिक्वेस्ट के लिए कारण सिलेक्ट करने का ऑप्शन देने पर काम रही है।

रिपोर्ट में सक्रीनशॉट भी दिया गया है। इसमें चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर चैनल किन्हीं कारणों से सस्पेंड कर दिया गया है तो क्रिएटर उसके लिए रिव्यू रिक्वेस्ट करते समय यह कारण सिलेक्ट कर पाएंगे कि वे क्यों रिव्यू कराना चाहते हैं। इससे रिव्यू प्रोसेस सुधारने में मदद मिलेगी।

इन चार ऑप्शन में से करना होगा सिलेक्ट

क्रिएटर को मिलने वाले चार ऑप्शन में Some updates were misunderstood, This channel follows all Channel Guidelines, Updates like these should be allowed और This channel shouldn’t be closed शामिल हैं।

पहला ऑप्शन का मतलब है कि कुछ अपडेट को गलत समझा गया। यह ऑप्शन चैनल मालिकों को यह स्पष्ट करने की सुविधा देता है कि कुछ अपडेट या कंटेंट की गलत व्याख्या की गई थी।

दूसरा ऑप्शन यह चैनल सभी चैनल दिशानिर्देशों का पालन करता है बताया कि चैनल में आने वाले अपडेट दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

तीसरा ऑप्शन में आप बता सकते हैं कि इस तरह के अपडेट की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह चैनल बंद नहीं होना चाहिए के लिए आपको चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा।

ध्यान रखें कि अभी व्हाट्सऐप का यह फीचर डेवलपमेंट के अधीन है। इसे भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ पहले बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। उसेक बाद यह बाकी यूजर्स के लिए आएगा।