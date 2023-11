WhatsApp Channels के लिए जल्द आ रहा नया फीचर, यूजर्स के आएगा बहुत काम

WhatsApp ने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए इस साल जून में चैनल (channels) फीचर को रोलआउट किया था। तब से लेकर अब तक मैसेजिंग ऐप इस सुविधा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इन ही में से एक रिक्वेस्ट रिव्यू चैनल (Request review-channel) है। इसकी मदद से चैनल एडमिन अपने सस्पेंडेड चैनल को दोबारा एक्टिव करने के लिए अनुरोध कर पाएंगे। आइए नीचे खबर में जानते हैं व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर की डिटेल…

व्हाट्सएप के फीचर्स ट्रैक करने वाली वेबसाइट wabetainfo ने रिक्वेस्ट रिव्यू चैनल फीचर को स्पॉट किया है। साइट के अनुसार, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में 2.23.25.9 एंड्रॉइड अपडेट रिलीज किया है, जिसके तहत इस फीचर का सपोर्ट दिया गया है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.25.9: what’s new?

WhatsApp is working on a feature to request a review for suspended channels, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/af6cHVwG0U pic.twitter.com/GOwmuJobeR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 22, 2023