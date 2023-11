Diwali WhatsApp Status and Sticker: आज 12 नवंबर को देशभर में दिवाली महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। डिजिटल दौर में किसी भी त्योहार की शुरुआत फोन कॉल और WhatsApp मैसेज के जरिए होती है। अगर आप अपने घर परिवार से दूर हैं, तो आप व्हाट्सऐप के जरिए यूनिक स्टिकर्स भेजकर भी अपनो को दिवाली की शुभकामनाएं और अपना प्यार भेज सकते हैं। इसके अलावा, अपने दोस्तों व जाननेवालों के लिए आप WhatsApp Status का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप एक-एक करके सबको अलग से विश नहीं करना चाहते, तो आप अपने व्हाट्सऐप स्टेटस में ही सभी को दिवाली की बधाई दे सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

WhatsApp पर स्टिकर्स भेजकर Diwali की बधाई देना पुराना हो गया है। आजकर लोग WhatsApp Status के जरिए एक बार में सभी कॉन्टेक्स को बधाई दे देते हैं। अगर आप भी दिवाली के कामों में व्यस्त हैं और सबको एक-एक करके विश नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट्सऐप जान लें व्हाट्सऐप पर स्टेटस लगाकर बधाई देने का तरीका।

How to put Diwali WhatsApp Status

1. स्टेटस लगाने के लिए सबसे पहले अपना व्हाट्सऐप ओपन करें।

2. अब Updates टैब पर क्लिक करें।

3. अपडेट्स टैब में आपको Status का ऑप्शन दिखेगा।

4. स्टेटस में जाने के बाद My Status टैब पर क्लिक करें।

5. अब आपको यहां फोटो व वीडियो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा।

6. आप अपनी गैलेरी से मन-पसंदीदा दिवाली फोटो व वीडियो अपने स्टेटस में शेयर कर सकते हैं।

How to Send Diwali stickers on WhatsApp

1. सबसे पहले अपने अपने स्मार्टफोन में Whatsapp ओपन करें।

2. अब आप जिस कॉन्टेक्ट को स्टिकर्स के जरिए दिवाली की बधाई देनी है उसकी चैट ओपन करें।

3. इसके बाद आपको स्टिकर्स पैक पर क्लिक करना है।

4. स्टिकर पैक में आपको बॉटम पर मौजूद + आइकन पर क्लिक करना होगा।

5. इसके बाद आपको आपको ALL Stickers और My Stickers का ऑप्शन नजर आएगा। दिवाली स्टिकर डाउनलोड करने के लिए ALL Stickers के बॉटम में मौजूद Discovers Stickers Apps पर टैप करें।

6. अब आपको यहां सर्च बार में जाकर Diwali stickers लिखकर लिखकर सर्च करना होगा।

7. अब अपने मनपसंदीदा स्टिकर्स ऐप को डाउनलोड करें और फिर Add to WhatsApp पर क्लिक कर दें।

8. नया स्टिकर पैक आप ‘+’ आइकन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं।