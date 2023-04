Twitter पर अब एक नया और बड़ा बदलाव नजर आने वाला है। दरअसल, माइक्रोब्लॉगिंग साइट के मालिक Elon Musk ने शनिवार को संकेत दिए हैं कि मीडिया पब्लिशर को पैसे देने पड़ सकते हैं। हालांकि यूजर्स इस फैसले का स्वागत करेंगे या नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मस्क ने इस अपडेट की शुरुआत मई महीने से शुरू करने का संकेत दे दिए हैं। बताते चलें कि एलन मस्क ने ट्विटर की कमान अक्टूबर में संभाली थी और उसके बाद से अब तक कई बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। Also Read - Twitter पर पैसा कमाने का तरीका होगा नया, जानें क्या है कंपनी की प्लानिंग

माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter पर एलन मस्क ने एक ट्वीट किया। पोस्ट में उन्होंने बताया है कि ट्विटर अगले महीने से मीडिया पब्लिशर को उनके आर्टिकल पर यूजर्स से चार्ज लेने की अनुमति देगा। यूजर्स से प्रति आर्टिकल के आधार पर शुल्क भुगतान लिया जा सकेगा। हालांकि अगर वह मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो यूजर्स को ज्यादा चार्ज देना होगा।

बताते चलें कि भारत समेत दुनियाभर में कुछ मीडिया पब्लिशर अपनी वेबसाइट पर paywall का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उनकी वेबसाइट पर मौजूद कंटेंट को पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल आता है कि अगर यूजर्स ट्विटर का सब्सक्रिप्शन लेकर आर्टिकल पढ़ता है तो क्या उसे वेबसाइट का भी अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा।

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.

This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2023