माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter ने अपने प्लेटफॉर्म पर नई सुविधा जोड़ी है, जिसका नाम 'Verification for organizations' है। इस फीचर के आने से अब ट्विटर पर कंपनियों और उनसे संबंधित अकाउंट्स को अलग पहचान मिलेगी। साथ ही, कंपनियों के नाम के आगे उसका लोगो भी दिखाई देगा।

ट्विटर ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि वेरिफाइड ऑर्गनाइजेशन फीचर कंपनियों और उनके सहयोगियों के लिए प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग पहचान बनाने का एक नया जरिया है। इस फीचर से ट्विटर पर वेरिफाइड कंपनियों को उनसे जुड़े अकाउंट्स पर फुल कंट्रोल मिलेगा।

Verified Organizations is a new way for organizations and their affiliates to distinguish themselves on Twitter. Rather than relying on Twitter to be the sole arbiter of truth for which accounts should be verified, vetted organizations that sign up for https://t.co/1v6wSVKfDb…

