Twitter Video App: ट्विटर (Twitter) अपने प्लेटफॉर्म को औरों से बेहतर बनाने के लिए कई फीचर जोड़ चुका है। साथ ही, कई सुविधाओं को अपग्रेड किया है। अब कंपनी स्मार्ट टीवी यूजर्स के लिए नया वीडियो ऐप लॉन्च करने वाली है, जिसमें वह लंबी वीडियो देख पाएंगे। यह जानकारी ट्विटर के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने साझा की है। Also Read - Twitter का वीडियो और क्रिएटर पर रहेगा पूरा फोकस, जल्द बनेगा 'सुपर ऐप'

दरअसल, ट्विटर पर एक यूजर ने वीडियो ऐप की लॉन्चिंग को लेकर सवाल पूछा था, तो एलन मस्क ने जवाब में ‘its Coming’ लिखकर ट्वीट किया। हालांकि, उन्होंने वीडियो ऐप की लॉन्च डेट या फिर उसके फीचर से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की है। Also Read - Jack Dorsey ने कहा- भारत में Twitter बंद करने की मिली थी धमकी, केंद्र सरकार ने बताया सरासर झूठ

मस्क ने वीडियो ऐप लॉन्च करने के ऐलान से पहले वीडियो क्रिएटर्स के साथ जल्द रेवेन्यू शेयर करने की घोषणा की थी। मस्क ने कहा कि क्रिएटर्स को ट्वीट रिप्लाई में आने वाले विज्ञापन के बदले पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए क्रिएटर का अकाउंट वेरिफाइड होना चाहिए। भुगतान के लिए 5 मिलियन डॉलर की राशि तय की गई है।

ट्विटर ने कुछ दिन पहले ट्वीट एडिट करने की टाइमलाइन को बढ़ाया था। अब यूजर प्लेटफॉर्म पर ट्वीट को 30 मिनट की बजाय 1 घंटे के भीतर एडिट कर सकते हैं। यह सुविधा केवल ब्लू टिक लेने वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets.

