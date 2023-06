Twitter का वीडियो और क्रिएटर पर रहेगा पूरा फोकस, जल्द बनेगा 'सुपर ऐप'

एलन मस्क (Elon Musk) के मालिक बनने के बाद से ही ट्विटर (Twitter) में कई बड़े बदलाव हुए। कंपनी को घाटा हुआ और आलोचना भी झेलनी पड़ी। हालांकि, अब मस्क और उनकी टीम ट्विटर को नई पहचान दिलाने और बेहतर बनाने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है, जिसकी जानकारी राउटर्स की एक रिपोर्ट से मिली है। Also Read - Jack Dorsey ने कहा- भारत में Twitter बंद करने की मिली थी धमकी, केंद्र सरकार ने बताया सरासर झूठ

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क और सीईओ लिंडा याकारिनो (Linda Yaccarino) ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि अब ट्विटर का पूरा फोकस वीडियो और क्रिएटर पर होगा। इसके साथ ही कंपनी कॉमर्स पार्टरशिप पर भी ध्यान देगी, जिससे कंपनी को दोबारा खड़े होने में मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी की नई सीईओ याकारिनो ने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि राजनीतिक और मनोरंजन की दिग्गज हस्तियों, पेमेंट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियों और मीडिया के साथ बातचीत चल रही है। Warner Bros, Mondelez, McDonald और Walmart जैसे बड़े ब्रांड भी दोबारा ट्विटर के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, विज्ञापन का खर्च अलग-अलग कैटेगरी में 40 प्रतिशत तक बढ़ा है।

आपको बता दें कि याकारिनो ने NBCUniversal के साथ एडवरटाइजिंग एक्जीक्यूटिव के तौर पर लंबे समय तक काम किया है। इस हायरिंग से यह साफ हो गया कि ट्विटर की पहली प्रायोरिटी डिजिटल एडवरटाइजिंग है और कंपनी को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया है।

राउटर्स की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि मस्क चीन के वीचैट (WeChat) की तरह ट्विटर को सुपर ऐप बनाना चाहते हैं। इसलिए वह अब डिजिटल पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया है।

याद दिला दें कि एलन मस्क ने कुछ दिन पहले कंटेंट क्रिएटर्स को जल्द विज्ञापन के बदले पैसे देने की घोषणा की थी। मस्क ने ट्वीट कर कहा कि आने वाले हफ्तों में कंटेंट क्रिएटर्स को उनके ट्वीट रिप्लाई में दिखने वाले ऐड (विज्ञापन) के बदले पैसे मिलेंगे। यूजर को पेमेंट हर एक ऐड के हिसाब से दी जाएगी। इसके लिए 5 मिलियन डॉलर की राशि तय की गई है।

In a few weeks, X/Twitter will start paying creators for ads served in their replies. First block payment totals $5M.

Note, the creator must be verified and only ads served to verified users count.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2023