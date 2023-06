Twitter में लागातर कई बदलाव हो रहे हैं। Elon Musk के मालिक बनते ही लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट में नए-नए फीचर्स जोड़े गए हैं। साथ ही, कई फीचर्स को पेड भी कर दिया गया है, जिसमें ब्लू टिक वेरिफिकेशन भी शामिल है। यूजर्स को की सुविधाओं के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब कंपनी ने अपने Direct Messages (DMs) के लिए ग्रुप में जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि अब ट्विटर यूजर्स डायरेक्ट मैसेज के लिए एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। आज से इस फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। आइये, डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। Also Read - Twitter का रिसर्च वर्क करने के लिए Elon Musk ने खरीदे 1 लाख GPU, जानें फायदा

Twitter Support के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया है कि बताया है कि अब लोग DM में बड़ा ग्रुप बना पाएंगे। ट्वीट में लिखा है कि क्या आपकी ग्रुप चैट का स्पेस खत्म हो रहा है? आज से ग्रुप डायरेक्ट मैसेज (DM) में 100 लोगों तक शामिल हो सकते हैं। साथ ही, ट्वीट में यह भी बताया गया है कि आने वाले हफ्तों में इस लिमिट को और भी बढ़ाया जाएगा। Also Read - Elon Musk ने इसे बनाया Twitter का नया CEO, नाम सुनकर उड़ जाएंगे होश

Is your group chat running out of space? Starting today, group Direct Messages can include up to 100 people. We’ll increase this limit further over the coming weeks.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 13, 2023