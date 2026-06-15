एक क्लिक में ऐसे देखें सभी UPI Apps की पेमेंट हिस्ट्री, अब बार-बार ऐप बदलने की जरूरत नहीं

आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक से ज्यादा UPI ऐप्स जैसे Paytm, PhonePe, Google Pay और BHIM का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कई बार किसी पुराने ट्रांजैक्शन की जानकारी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर ऐप की पेमेंट हिस्ट्री अलग-अलग होती है। अगर आपको भी कभी यह याद नहीं रहता कि कौन-सा पेमेंट किस ऐप से किया था, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। NPCI (National Payments Corporation of India) एक ऐसी सुविधा देता है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जुड़े सभी UPI ट्रांजैक्शन्स की जानकारी एक ही जगह पर देख सकते हैं। इससे पेमेंट हिस्ट्री ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है।

ऐसे देखें सभी UPI Apps की Transaction History

सबसे पहले किसी भी UPI ऐप को खोलें

अपने मोबाइल में मौजूद Paytm, PhonePe, Google Pay, BHIM या किसी भी UPI ऐप को ओपन करें। इससे आप उस सेक्शन तक पहुंच पाएंगे जहां से NPCI की हेल्प सर्विस का ऑप्शन मिलता है।

प्रोफाइल या सेटिंग्स सेक्शन में जाएं

ऐप खुलने के बाद ऊपर दिखाई देने वाली प्रोफाइल फोटो या मेन्यू आइकन पर टैप करें। यहां आपको अकाउंट और पेमेंट से जुड़ी कई सेटिंग्स दिखाई देंगी।

UPI Settings या Payment Settings चुनें

अब सेटिंग्स में जाकर UPI Settings या Payment Settings का ऑप्शन खोजें। इसी सेक्शन में आपके UPI अकाउंट, बैंक खाते और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी मौजूद होती है।

Help & Support ऑप्शन पर क्लिक करें

सेटिंग्स पेज को नीचे स्क्रॉल करें और Help & Support या UPI Help ऑप्शन पर टैप करें। यहां आपको UPI से जुड़ी सहायता और शिकायतों के ऑप्शन मिलेंगे।

NPCI पोर्टल का ऑप्शन चुनें

Help सेक्शन में आपको NPCI के पोर्टल पर जाने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप सीधे NPCI की आधिकारिक सेवा तक पहुंच सकते हैं।

NPCI वेबसाइट पर जाएं

NPCI पोर्टल खुलने के बाद आपको अपने UPI ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी देखने का ऑप्शन मिलेगा। यहीं से सभी UPI ऐप्स की हिस्ट्री एक्सेस की जा सकती है।

लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें

अब वह मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके बैंक खाते और UPI ID से जुड़ा हुआ है। सही नंबर डालना जरूरी है, क्योंकि इसी नंबर के आधार पर आपकी ट्रांजैक्शन जानकारी दिखाई जाएगी।

कैप्चा और OTP से वेरिफिकेशन करें

मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और OTP प्राप्त करें। OTP डालकर अपनी Identity Verified करें।

Transaction History सेक्शन में जाएं

वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद Transaction History ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको अपने UPI Transaction की पूरी जानकारी देखने का ऑप्शन मिलेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

बैंक अकाउंट वेरिफाई करें और हिस्ट्री देखें

अब अपने बैंक खाते के आखिरी 4 अंक दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें। इसके बाद आपके बैंक खाते से जुड़े अलग-अलग UPI ऐप्स के ट्रांजैक्शन एक ही जगह पर दिखाई देने लगेंगे, जिससे पुरानी पेमेंट्स ढूंढना काफी आसान हो जाएगा।