एक क्लिक में ऐसे देखें सभी UPI Apps की पेमेंट हिस्ट्री, अब बार-बार ऐप बदलने की जरूरत नहीं

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 15, 2026, 01:30 PM (IST)
आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक से ज्यादा UPI ऐप्स जैसे Paytm, PhonePe, Google Pay और BHIM का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कई बार किसी पुराने ट्रांजैक्शन की जानकारी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर ऐप की पेमेंट हिस्ट्री अलग-अलग होती है। अगर आपको भी कभी यह याद नहीं रहता कि कौन-सा पेमेंट किस ऐप से किया था, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। NPCI (National Payments Corporation of India) एक ऐसी सुविधा देता है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जुड़े सभी UPI ट्रांजैक्शन्स की जानकारी एक ही जगह पर देख सकते हैं। इससे पेमेंट हिस्ट्री ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है।
अपने मोबाइल में मौजूद Paytm, PhonePe, Google Pay, BHIM या किसी भी UPI ऐप को ओपन करें। इससे आप उस सेक्शन तक पहुंच पाएंगे जहां से NPCI की हेल्प सर्विस का ऑप्शन मिलता है।
ऐप खुलने के बाद ऊपर दिखाई देने वाली प्रोफाइल फोटो या मेन्यू आइकन पर टैप करें। यहां आपको अकाउंट और पेमेंट से जुड़ी कई सेटिंग्स दिखाई देंगी।
अब सेटिंग्स में जाकर UPI Settings या Payment Settings का ऑप्शन खोजें। इसी सेक्शन में आपके UPI अकाउंट, बैंक खाते और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी मौजूद होती है।
सेटिंग्स पेज को नीचे स्क्रॉल करें और Help & Support या UPI Help ऑप्शन पर टैप करें। यहां आपको UPI से जुड़ी सहायता और शिकायतों के ऑप्शन मिलेंगे।
Help सेक्शन में आपको NPCI के पोर्टल पर जाने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप सीधे NPCI की आधिकारिक सेवा तक पहुंच सकते हैं।
NPCI पोर्टल खुलने के बाद आपको अपने UPI ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी देखने का ऑप्शन मिलेगा। यहीं से सभी UPI ऐप्स की हिस्ट्री एक्सेस की जा सकती है।
अब वह मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके बैंक खाते और UPI ID से जुड़ा हुआ है। सही नंबर डालना जरूरी है, क्योंकि इसी नंबर के आधार पर आपकी ट्रांजैक्शन जानकारी दिखाई जाएगी।
मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और OTP प्राप्त करें। OTP डालकर अपनी Identity Verified करें।
वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद Transaction History ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको अपने UPI Transaction की पूरी जानकारी देखने का ऑप्शन मिलेगा।
अब अपने बैंक खाते के आखिरी 4 अंक दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें। इसके बाद आपके बैंक खाते से जुड़े अलग-अलग UPI ऐप्स के ट्रांजैक्शन एक ही जगह पर दिखाई देने लगेंगे, जिससे पुरानी पेमेंट्स ढूंढना काफी आसान हो जाएगा।
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