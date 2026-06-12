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Meta का बड़ा ऐलान, Edits ऐप में जल्द आ रहा AI असिस्टेंट और Desktop सपोर्ट

Instagram की वीडियो एडिटिंग ऐप Edits में जल्द कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। Meta ने घोषणा की है कि ऐप में AI असिस्टेंट और डेस्कटॉप सपोर्ट जोड़ा जाएगा। इसके अलावा नए एनालिटिक्स और ऑडियंस इनसाइट्स टूल्स भी मिलेंगे, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को वीडियो बनाने, एडिट करने और अपनी ऑडियंस को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 12, 2026, 02:31 PM (IST)

Meta Edits

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Instagram की वीडियो एडिटिंग ऐप Edits अब और ज्यादा ताकतवर बनने जा रही है। पिछले साल लॉन्च हुई इस ऐप ने Reels बनाने वाले क्रिएटर्स के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की थी। Edits की मदद से यूजर्स 10 मिनट तक के 4K वीडियो रिकॉर्ड और एडिट कर सकते हैं, वह भी बिना किसी वॉटरमार्क और बिना अतिरिक्त शुल्क के। अब Meta ने लॉस एंजिल्स में आयोजित एक इवेंट के दौरान घोषणा की है कि Edits ऐप में जल्द ही AI असिस्टेंट और डेस्कटॉप सपोर्ट जैसी नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही कंपनी ने कुछ नए टूल्स भी पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर्स को बेहतर एडिटिंग और ऑडियंस को समझने में मदद करना है। news और पढें: Instagram पर Dhurandhar 2 वाला फॉन्ट हो रहा वायरल! ऐसे करें Reels में यूज

AI असिस्टेंट क्रिएटर्स की कैसे मदद करेगा

Meta के अनुसार Edits में आने वाला नया AI असिस्टेंट क्रिएटर्स के लिए एक Smart Assistant की तरह काम करेगा। यह AI Instagram पर वीडियो की परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर बताएगा कि कौन-सा कंटेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और कौन-सा नहीं। यह वीडियो के व्यूज, ऑडियंस रिटेंशन और एंगेजमेंट जैसे डेटा को समझकर क्रिएटर्स को सजेशन देगा। इतना ही नहीं, AI नए कंटेंट आइडिया, ट्रेंडिंग ऑडियो और पिछले पोस्ट्स के आधार पर बेहतर वीडियो बनाने के टिप्स भी देगा। इसका फायदा यह होगा कि क्रिएटर्स को कंटेंट प्लानिंग और एनालिटिक्स के लिए अलग-अलग थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। news और पढें: Valentine’s Day से पहले Instagram का बड़ा सरप्राइज, स्टोरी-रील्स के लिए आए नए रोमांटिक फीचर्स

Edits का डेस्कटॉप वर्जन क्यों खास होगा

Meta ने यह भी बताया है कि Edits ऐप का डेस्कटॉप वर्जन भी जल्द आएगा। अभी यह ऐप सिर्फ मोबाइल पर चलता है, लेकिन भविष्य में यूजर्स इसे कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। बड़ी स्क्रीन पर वीडियो एडिट करना ज्यादा आसान होगा और एडिटिंग पर बेहतर कंट्रोल मिलेगा। इससे खासकर प्रोफेशनल क्रिएटर्स को फायदा होगा। कंपनी के मुताबिक मोबाइल और कंप्यूटर के बीच सभी प्रोजेक्ट अपने आप सिंक हो जाएंगे, यानी आप जहां काम छोड़ेंगे, वहीं से किसी भी डिवाइस पर दोबारा शुरू कर सकेंगे। इस नए फीचर के साथ Edits, CapCut जैसे वीडियो एडिटिंग ऐप्स को कड़ी टक्कर दे सकता है, क्योंकि CapCut में पहले से डेस्कटॉप एडिटिंग का ऑप्शन मौजूद है। news और पढें: Instagram ने लॉन्च किया Edits ऐप, अब मेजदार वीडियो बनाना और एडिट करना हुआ आसान

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Meta ने कुछ नए फीचर्स अभी से रोलआउट करने की घोषणा की

इसके अलावा Meta ने कुछ नए फीचर्स अभी से रोलआउट करने की घोषणा की है। Edits ऐप में अब एक नया Beta Tab मिलेगा, जहां यूजर्स नए फीचर्स को लॉन्च से पहले टेस्ट कर सकेंगे और अपना फीडबैक दे सकेंगे। कंपनी ने ऑडियंस इनसाइट्स फीचर को भी बेहतर बनाया है। अब क्रिएटर्स यह देख पाएंगे कि उनके फॉलोअर्स किस उम्र के हैं, कहां रहते हैं और किस समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। Meta का दावा है कि Edits से बनाए गए वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले ज्यादा सेव और शेयर किया जाता है। कंपनी के अनुसार Instagram Reels देखने वाले आधे से ज्यादा लोग हर दिन Edits से तैयार किए गए वीडियो देखते हैं। AI असिस्टेंट, डेस्कटॉप सपोर्ट और नए टूल्स के आने के बाद Edits कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और भी ज्यादा यूजफुल ऐप बन सकता है।