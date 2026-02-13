Valentine’s Day से पहले Instagram का बड़ा सरप्राइज, स्टोरी-रील्स के लिए आए नए रोमांटिक फीचर्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 13, 2026, 04:16 PM (IST)
Instagram ने Valentine’s Day के मौके पर अपने यूजर्स के लिए खास लिमिटेड-एडिशन फीचर्स लॉन्च किए हैं। 14 फरवरी से पहले प्लेटफॉर्म पर नए फॉन्ट्स, लव-थीम स्टिकर्स, सीक्रेट फ्रेज, चैट थीम्स और कई क्रिएटिव टूल्स जोड़े गए हैं। इन फीचर्स का मकसद है कि लोग अपने स्टोरीज, रील्स और डायरेक्ट मैसेज (DMs) को ज्यादा पर्सनल और खास बना सकें। कंपनी ने अपने ऐप ‘Edits’ में भी नए Valentine स्पेशल टूल्स जोड़े हैं, जिससे वीडियो बनाना और एडिट करना और भी मजेदार हो गया है। ये अपडेट खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो अपने पार्टनर, दोस्तों या किसी खास इंसान के लिए कुछ अलग और क्रिएटिव पोस्ट करना चाहते हैं।
इस नए अपडेट के तहत इंस्टाग्राम पर Valentine थीम वाले खास फॉन्ट्स और टेक्स्ट इफेक्ट्स मिल रहे हैं, जिन्हें स्टोरी और रील्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन फॉन्ट्स में एनिमेशन और सजावटी स्टाइल शामिल हैं, जिससे पोस्ट ज्यादा शानदार और इमोशनल लगती है। इसके अलावा लव-थीम फोटो स्टिकर फ्रेम भी जोड़े गए हैं, जिनमें हार्ट डिजाइन के साथ सेल्फी या Memories की तस्वीरें सजाई जा सकती हैं। कंपनी का कहना है कि इन फीचर्स की मदद से यूजर्स अपने जज्बातों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे और उनकी पोस्ट बाकी कंटेंट से अलग नजर आएगी।
इंस्टाग्राम ने इस बार इंटरैक्टिव फीचर्स पर भी खास ध्यान दिया है। स्टोरी कमेंट्स में ‘Secret Phrase’ नाम का नया फीचर जोड़ा गया है। जब कोई यूजर खास शब्दों से कमेंट करता है, तो स्पेशल एनिमेशन और थीम अपने आप अनलॉक हो जाते हैं। इसके साथ ही कस्टम स्टोरी मेंशन स्टिकर भी पेश किए गए हैं, जिससे किसी खास दोस्त या पार्टनर को टैग करना और भी खास बन जाता है। इंस्टाग्राम नोट्स को भी Valentine थीम के साथ अपडेट किया गया है। प्राइवेट चैट्स के लिए नया Valentine’s Day चैट थीम भी जोड़ा गया है, जो लाइट और डार्क दोनों मोड में उपलब्ध है।
वहीं ‘Edits’ ऐप में वीडियो बनाने वालों के लिए कई नए ऑप्शन दिए गए हैं। यहां Valentine’s Day फॉन्ट्स, रेडीमेड टेक्स्ट प्रीसेट और नए साउंड इफेक्ट्स जैसे हार्प म्यूजिक और हार्टबीट साउंड जोड़े गए हैं, जिससे रील्स को रोमांटिक टच दिया जा सकता है। एक नया स्पीड कंट्रोल फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे वीडियो क्लिप को 100 गुना तक तेज किया जा सकता है, हालांकि इंस्टाग्राम पर ये Valentine स्पेशल फीचर्स 12 फरवरी से 16 फरवरी तक ही उपलब्ध रहेंगे, लेकिन Edits ऐप के टूल्स Valentine’s Day के बाद भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे।
