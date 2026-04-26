Published By: Manisha | Published: Apr 26, 2026, 09:55 AM (IST)
Instagram लोकप्रिय फोटो व वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। कुछ साल पहले भारत में TikTok बैन होने के बाद इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए Reels नाम का फीचर रिलीज किया था, जो कि अब इस ऐप की पहचान बन चुका है। टिकटॉक की छुट्टी करने के बाद अब इस ऐप ने अपने राइवल Snapchat को टक्कर देने की प्लानिंग कर ली है। जी हां, इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए एक नया ऐप लेकर आ रहा है, जिसका नाम Instants App है। इस ऐप पर यूजर्स स्नैपचैट की तरह अपने दोस्तों के साथ रियल-टाइम मूवमेंट्स को शेयर कर पाएंगे। यह इंस्टाग्राम के कोर नेचर से अलग है, जहां ज्यादा से ज्यादा लाइक्स व कमेंट के इतर आप खुद का पर्सनल स्पेस क्रिएट कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस ऐप पर शेयर की गई फोटो व वीडियो अपने आप 24 घंटे बाद गायब हो जाती है। बिल्कुल स्नैपचैट की तरह। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Instagram पर इस ट्रिक से तुरंत हटाओ फेक फॉलोअर्स, एक क्लिक में गायब हो जाएंगे बॉट और स्पैम अकाउंट
Instagram ने अपने नए Instants App की टेस्टिंग फिलहाल कुछ ही मार्केट्स में की है। हालांकि, टेस्टिंग पूरी होने के बाद इस ऐप को सभी रीजन में सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा। अभी Italy और Spain जैसी जगहों पर इसे उपलब्ध कराया गया है, जो कि Google Play Store पर लाइव हो चुका है। और पढें: Instagram यूजर्स के लिए आया नया फीचर, पोस्ट पर किए गए कमेंट को कर सकेंगे Edit
अपने नाम की तरह यह ऐप क्विक, रियल-लाइफ स्नैपशॉट्स व मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप में आप अपनी लाइफ के लिए रियल-टाइम मूवमेंट को कैप्चर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यह ऐप Snapchat, Locket और BeReal जैसे ऐप्स की तरह ही काम करती है। इस ऐप में शेयर किए फोटो व वीडियो को समने वाला 24 घंटे तक ही देख सकता है। 24 घंटे बाद वो कॉन्टेंट अपने आप गायब हो जाता है। यूजर्स इन इमेज व वीडियो पर बेसिक टेक्स्ट व फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पढें: Meta ने Instagram के लिए टेस्ट करना शुरू किया पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा
इसके अलावा, इस ऐप में यूजर्स कैमरा रोल में मौजूद फोटो व वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे। इसमें यूजर्स सिर्फ कैमरा के जरिए कैप्चर फोटो व वीडियो को ही सामने वाले को भेज सकते हैं। इसके अलावा, इस ऐप की फ्रेंड लिस्ट Instants app व Instagram दोनों से ही लिंक होगी। साथ ही आप सिर्फ उन्हीं फॉलोवर्स को रियल-टाइम फोटो व वीडियो भेज सकेंगे, जो आपको इन प्लेटफॉर्म पर फॉलो-बैक करते हों। यह ऐप Android व iOS दोनों पर ही उपलब्ध होगी। आपको बता दें, भारत में Instants App गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट हो चुकी है, लेकिन अभी डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है।
दरअसल, इंस्टाग्राम इस नए ऐप के साथ सोशल मीडिया के बढ़ते दबाव को कम करना चाहता है। इस ऐप का उद्देश्य लोग बिना किसी झिझक के अपने दोस्तों व परिवारवालों के साथ कैजुअल फोटो व वीडियो शेयर कर सकें। इंस्टाग्राम आज के समय में दिखावे की जगह बन गया है, जहां कुछ शेयर करने से पहले बेस्ट फिल्टर, बेस्ट कैप्शन बेस्ट कटआउट ज्यादा से ज्यादा लाइक्स को बढ़ावा देता है। वहीं, इंस्टेंट ऐप आपको एक पर्सनल स्पेस देता है, जहां आप बिना सोचे सामने वालों के साथ मूवमेंट शेयर कर सकते हैं।
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