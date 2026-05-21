Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक व्यंग्य के रूप में शुरू हुई डिजिटल पार्टी है, जिसने देखते ही देखते देशभर में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली है। इस पार्टी ने कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के मामले में BJP व Congress जैसी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, बढ़ती लोकप्रियता को देख भारत में इस पार्टी का X अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया के जरिए दी है।

अभिजीत दिपके ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करके बताया कि Cockroach Janata Party (CJP) का X अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे ही आप एक्स पर इस अकाउंट को सर्च करेंगे, वैसे ही आपको Account Withheld लिखा दिखेगा। इसके साथ ही जानकारी दी गई है कि इस अकाउंट को भारत में लीगल डिमांड के जवाब में बंद किया गया है।

As expected Cockroach Janta Party’s account has been withheld in India. pic.twitter.com/44ymllnSMJ — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) May 21, 2026



हालांकि, एक्स अकाउंट बंद होने के तुरंत बाद उन्होंने नया एक्स हैंडल बना दिया है। इस हैंडल को Cockroach is Back नाम दिया गया है, जिसे फॉलो करने की अपील की गई है। अपने नए अकाउंट पर 2 पोस्ट शेयर किए हैं।



एक पोस्ट में उन्होंने सीधे BJP पर कटाक्ष करते हुए एक पोस्टर शेयर किया गया है, जिसमें कॉकरोच बीजेपी का कमल का फूल खाते हुए दिख रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे 4 दिन के अंदर उनका पेज BJP से आगे निकल चुका था। इस पोस्ट में CJP 8.8 मिलियन फॉलोवर्स के साथ देखी जा सकती है। वहीं, दूसरी ओर BJP के 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

The reason why they blocked us. pic.twitter.com/n5CieewLhz — Cockroach is Back (@Cockroachisback) May 21, 2026

Instagram पर CJP ने BJP को छोड़ा पीछे

आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर लोकप्रियता के मामले में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। CJP के इंस्टाग्राम पर अब-तक 14.8 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं, BJP के इंस्टाग्राम पर 8.8M फॉलोअर्स हैं।

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कैसे बनी CJP पार्टी?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की शुरुआत कुछ दिन पहले ही हुई है। इस पार्टी का गठन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के एक बयान के बाद हुआ। अपने बयान में उन्होंने देश के कुछ खास बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके बयान के विरोध व व्यंगात्मक तौर पर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से मुहीम शुरू की गई, जिसमें देखते ही देखते लाखों लोग जुड़ने लगे। इस पार्टी को 30 वर्षीय अभिजीत दीपके ने बनाया है, जो कि मूल रूप से महाराष्ट्र के पुणे शहर के हैं, लेकिन अभी अमेरिका में रह रहे हैं।