Instagram पर दोस्तों की लोकेशन कर सकेंगे ट्रैक, आ रहा नया ‘Friend Map’ फीचर!

Instagram जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया काम का फीचर लेकर आने वाला है। इस फीचर के जरिए आप अपने दोस्तों की लोकेशन पर नजर रख सकेंगे। जी हां, लेटेस्ट लीक की मानें तो फोटो व वीडियो शेयरिंग ऐप जल्द ही इस नए फीचर को ‘Friend Map’ नाम के साथ रिलीज कर सकती है। इस नए फीचर के तहत इंस्टग्राम पर वर्ल्ड मैप का इंटरफेस जोड़ा जाएगा। इस मैप पर आप अपने सभी दोस्तों की लोकेशन को ट्रैक कर सकेंगे। आइए जानते इस फीचर की डिटेल्स।

Alessandro Paluzzi नाम के मोबाइल डेवलपर ने अपने X (Twitter) हैंडल के जरिए Instagram के इस नए ‘Friend Map’ नाम के फीचर की जानकारी दी है। इस पोस्ट में इस फीचर के कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए हैं। इस स्क्रीन में देखा जा सकता है कि यह फीचर कैसे काम करेगा।

#Instagram keeps working on “Friend map”: your friends, on a map 👀

ℹ️ Your location is end-to-end encrypted

Let’s see how it works 👇 https://t.co/iBeR0nec61 pic.twitter.com/5dxTZN0OUB

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 24, 2024