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Instagram का DM सेक्शन नहीं रहा प्राइवेट, Meta ने हटा दिया End-to-End Encryption फीचर

Instagram ने आज 8 मई से End-to-end encryption फीचर DM सेक्शन से रिमूव कर दिया है। इस फीचर के हटने के मतलब यह है कि अब से आपकी इंस्टाग्राम चैट पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होगी।

Published By: Manisha | Published: May 08, 2026, 08:59 PM (IST)

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Instagram पॉपुलर फोटो व वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। हालांकि, इस ऐप में DM सेक्शन भी मौजूद है, जहां आप अपने फॉलोवर्स के साथ चैट करने में सक्षम होते हैं। हालांकि, अगर आप इंस्टाग्राम का डीएम सेक्शन यूज करते हैं, तो अब आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। दरअसल, आज 8 मई से इंस्टाग्राम ने अपने DM सेक्शन से End-to-end encryption मैसेजिंग फीचर रिमूव कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इंस्टाग्राम डीएम में की गई चैट अब प्राइवेट नहीं होगी। आज से आपकी चैट Meta के साथ-साथ हैकर्स के निशाने पर भी हो सकती है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: AI क्रिएटर्स पर इंस्टाग्राम की खास नजर, टेस्ट करना शुरू किया ये फीचर

Instagram ने अपने Help Center के जरिए कुछ समय पहले ही अनाउंस किया था कि 8 मई से ऐप End-to-end encrypted (E2EE) messaging सपोर्ट बंद किया जाने वाला है। इसका सीधा मतलब यह है कि आज से आप DM के जरिए किसी से भी चैट करेंगे, तो वो प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होगी। news और पढें: Instagram का सीक्रेट फीचर, DM में ऐसे बनाएं स्टिकर्स

Instagram से क्यों हटाया जा रहा है E2EE फीचर?

इंस्टाग्रम के ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, बहुत ही कम लोग DM में E2EE फीचर को एक्सेस कर रहे थे। इसे देखते हुए ही कंपनी ने निर्णय लिया था कि आने वाले महीनों में इस फीचर को इंस्टाग्राम से हटा दिया जाएगा। अगर आपको प्राइवेट चैट करनी है, तो आप WhatsApp का सहारा ले सकते हैं। व्हाट्सऐप चैट End-to-end encrypted होती है।

End-to-end encrypted फीचर क्या है?

आपको बता दें, End-to-end encryption एक सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसे मैसेजिंग ऐप में मैसेज को प्राइवेट व सिक्योर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। E2EE चैट के तहत भेजे गए मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच सेफ रहते हैं, जिन्होंने उस चैट में हिस्सा लिया है। E2EE चैट के तहत भेजा गया मैसेज बिना पढ़ने वाले कोडेड डेटा में बदल जाता है। जब यह मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है, तभी यह कोड पढ़ने के लिए उपलब्ध होता है।

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Normal Chats और Encrypted Chats में क्या है अंतर?

नॉर्मल चैट की बात करें, तो इस तरह की चैट के मैसेज प्लेटफॉर्म के सर्वर से होकर गुजरते हैं, जिसे कंपनी जरूरत पड़ने पर पढ़ लेती है। वहीं, दूसरी ओर End-to-End Encrypted चैट में मैसेज भेजने के बाद से ही वह लॉक हो जाता है, जिसे प्लेटफॉर्म पढ़ नहीं सकता।