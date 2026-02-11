Instagram जल्द लॉन्च कर सकता है AI फेस स्वैप फीचर, लीक में हुआ खुलासा

Instagram जल्द ही एक नया AI-Powered फेस स्वैप फीचर लॉन्च कर सकता है, जो वीडियो और इमेज बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। एक टिपस्टर के मुताबिक, Meta का यह प्लेटफॉर्म ऐसा टूल तैयार कर रहा है जिससे यूजर्स अपनी या किसी और की Likeness का इस्तेमाल करके AI से फोटो और वीडियो जेनरेट कर सकेंगे। माना जा रहा है कि यह फीचर OpenAI के Sora ऐप को टक्कर देने के लिए लाया जा सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक इस फीचर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर लीक हुई जानकारी के बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है। और पढें: MrBeast की चेतावनी, AI Video से Youtube क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा खतरा

लीक में और क्या जानकारी आई सामने

टिपस्टर Alessandro Paluzzi ने X पर पोस्ट कर बताया कि Instagram एक ‘AI-powered face swap feature’ पर काम कर रहा है। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, जिनमें इस फीचर को ‘Create my Likeness’ नाम से दिखाया गया है। स्क्रीनशॉट से संकेत मिलता है कि यूजर्स को अपनी डिजिटल पहचान या चेहरा डिफॉल्ट रूप से मिल सकता है। अभी यह साफ नहीं है कि यह डेटा यूजर्स की पुरानी पोस्ट और हाइलाइट्स से लिया जाएगा या फिर उन्हें एक अलग सेल्फी अपलोड करनी होगी। एक बार जब यूजर की likeness तैयार हो जाएगी, तो वे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर AI से फोटो और वीडियो बना सकेंगे। और पढें: OpenAI ला रहा है नया TikTok जैसा App, लेकिन हर वीडियो होगा AI जनरेटेड

AI से बने कंटेंट को दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे

रिपोर्ट के मुताबिक, यूजर्स इन AI से बने कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ डायरेक्ट मैसेज (DM) में शेयर कर सकते हैं या फिर अपनी स्टोरी और फीड पर पोस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फीचर किसी दूसरे यूजर की likeness का इस्तेमाल करने की अनुमति भी दे सकता है लेकिन इसके लिए संबंधित व्यक्ति से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। स्क्रीनशॉट में ‘Invite’ का ऑप्शन दिखाया गया है, जिससे दूसरे यूजर को नोटिफिकेशन या DM भेजा जा सकता है। अगर वह व्यक्ति अनुमति दे देता है, तभी उसकी likeness का यूज AI कंटेंट बनाने के लिए किया जा सकेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

दुरुपयोग और डीपफेक जैसी समस्या

यह परमिशन-आधारित सिस्टम इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि किसी की पहचान का गलत इस्तेमाल न हो सके। आजकल AI टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग और डीपफेक जैसी समस्याओं को देखते हुए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। वहीं OpenAI का Sora APP अलग तरीका अपनाता है, जहां यूजर्स कुछ खास शब्दों या एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि कोई भी उनकी likeness का गलत यूज न कर सके फिलहाल यह साफ नहीं है कि Instagram इस मामले को कैसे संभालेगा। हालांकि कंपनी ने इस फीचर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए इसे अभी अफवाह के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आने वाले समय में Instagram की ओर से पुष्टि होने पर ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी।