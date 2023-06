Elon Musk ने ऐलान किया है कि Twitter पर इस हफ्ते एक नया अपडेट आने वाला है। इस अपडेट के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर DM फीचर को सीमित कर दिया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ समय से कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके डीएम सेक्शन में स्पैम डायरेक्ट मैसेज (DM) की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब एलन मस्क ने नए फीचर का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं मस्क ने यह भी साफ कर दिया है कि इस नए अपडेट के लिए यूजर्स को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह अपडेट इसी हफ्ते ट्विटर पर रोलआउट कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

Dan Primack नाम के एक यूजर ने Twitter पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि उनका DM सेक्शन बॉट सेंट्रल बन गया है। इसके साथ उन्होंने अपने पोस्ट में डीएम सेक्शन का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट में हम देख सकते हैं कि उन्हें एक के बाद एक स्पैम डीएम ट्विटर पर प्राप्त हो रहे हैं।

My DMs have just become bot central. Never been this bad. pic.twitter.com/YFGOqTZsbH



यूजर के इस पोस्ट पर T(w)itter Daily News ने जवाब देते हुए जानकारी दी कि आने वाले हफ्तों में यूजर्स की यह दिक्कत काफी हद तक कम हो जाएगी। इसमें T(w)itter Daily News का एक पोस्ट भी शेयर किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि ट्विटर जल्द ही DM फीचर की क्षमता सीमित करने जा रहा है। नए अपडेट के बाद आप उन यूजर्स को डीएम नहीं कर पाएंगे, जो आपको फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि, यह सुविधा केवल Twitter Blue यूजर्स को उपलब्ध होगी। ट्विटर ब्लू यूजर्स नॉन-फॉलो यूजर्स को भी डीएम कर सकेंगे।

Hopefully releasing the update this week.

As I’ve said many times, it is increasingly difficult to distinguish between AI bots. Soon, it will be impossible.

The only “social networks” that survive will be those that require verification. The payment system is a means of…

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2023