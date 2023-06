CoWin पोर्टल से डेटा लीक की जानकारी हाल ही में सामने आई थी। वहीं, अब सरकार ने इस मामले की गंभीरता देखते हुए इस पर अपना रुख साफ किया है। सरकार ने बताया है कि कोविन पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है। इस पोर्टल पर डेटा केवल OTP ऑथेंटिकेशन के जरिए उपलब्ध होता है। कोई शख्स मोबाइल नंबर डालकर यूजर डेटा प्राप्त नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं इस संबंध में पूरी डिटेल्स। Also Read - CoWIN पोर्टल का डेटा हुआ लीक! टेलीग्राम पर आई करोड़ों लोगों की पर्सनल डिटेल

आज सोमवार को ट्विटर पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया था कि सरकारी पोर्टल कोविन (COWIN) से करोड़ो भारतीय का निजी डेटा Telegram पर लीक हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि आम जनता के साथ-साथ कई बड़े नेताओं और पत्रकारों तक की आधार, पासपोर्ट व पैन कार्ड नंबर जैसी निजी जानकारी लीक हो गई है। ये पर्सनल डिटेल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम (Telegram) पर उपलब्ध है। Also Read - Coronavirus: CoWIN के जरिए कैसे बुक करें Booster Jab? यहां जानें स्टेप-बायस्टेप प्रोसेस

रिपोर्ट में बताया गया था कि टेलीग्राम बॉट में कोविन पोर्टल से जुड़ा नंबर दर्ज करने पर उससे लिंक जेंडर, डीओबी और वैक्सीनेशन सेंटर का नाम और वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आईडी का नंबर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, टेलीग्राम पर वोटर आईडी से लेकर आधार और पैन कार्ड तक की आईडी भी दिख रही है।

