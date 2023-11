ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन को उनके पद से हटाए जाने की वजह से काफी उथल-पुथल मची हुई है। इस ही बीच कंपनी ने खास सुविधा रोलआउट की है, जिसका नाम वॉइस फीचर है। इसकी मदद से अब यूजर्स आसानी से चैटजीपीटी पर कुछ भी खोज सकते हैं। आपको बता दें कि वॉइस फीचर को इस साल सितंबर में सब्सक्रिप्शन खरीदने वाले यूजर्स के लिए जारी किया गया था।

OpenAI ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) अकाउंट पर ट्वीट कर बताया कि ChatGPT का वॉइस फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यानी कि अब नॉन-सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स भी इस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे।

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.

Sound on 🔊 pic.twitter.com/c5sCFDAWU6

— OpenAI (@OpenAI) November 21, 2023