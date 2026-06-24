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4G स्मार्टफोन में चाहिए 5जी जैसी सुपरफास्ट इंटरनेट स्पीड, अभी अपनाएं काम के टिप्स

5G आने के बाद अधिकतर लोग 5G डिवाइस में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई यूजर्स हैं, जो 4G फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार इन यूजर्स को स्लोड इंटरनेट स्पीड का सामना करना पड़ता है। इसलिए नीचे कुछ टिप्स बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर स्पीड को बढ़ाया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 24, 2026, 09:51 AM (IST)

4g phone
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भारत के ज्यादातर राज्यों में 5G नेटवर्क पहुंच चुका है, लेकिन अब भी कई इलाकों में यूजर्स 4G कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर धीमी इंटरनेट स्पीड परेशानी का कारण बनती है। हालांकि, कुछ आसान सेटिंग्स और स्मार्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके 4G नेटवर्क पर भी बेहतर डेटा स्पीड को हासिल की जा सकता है। आइए इस गाइड में जानते हैं उन असरदार टिप्स के बारे में, जो आपके इंटरनेट को फास्ट बनाने के साथ अनुभव को बेहतर बनाएंगे। news और पढें: 7000mAh बैटरी वाले Oppo Reno 15c 5G पर 4,199 रुपये का Discount, Amazon की डील के आगे Flipkart पस्त

How to Boost internet speed ?

अगर आप इस समय 4जी नेटवर्क सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और नए डिवाइस पर शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए कुछ टिप्स को फॉलो करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। news और पढें: Ai+ Nova 2 Pro और Ai+ Nova 2 Neo 5G फोन 6000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें कीमत

VoLTE

ज्यादातर 4जी स्मार्टफोन में VoLTE फीचर मौजूद होता है। इस फंक्शन को ऑन करके इंटरनेट स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ कॉल की क्वालिटी भी बेहतर होती है और कॉल ड्रॉप की समस्या नहीं आती है। इसे ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर नेटवर्क सेटिंग में जाएं। यहां फीचर पर टैप करके उसे ऑन कर दीजिए।

4G नेटवर्क करें लॉक

कई बार स्मार्टफोन अपने आप पुराने नेटवर्क पर जाकर कनेक्ट हो जाता है। इस वजह से डेटा स्पीड कम हो जाती है और इंटरनेट इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है। इसलिए अपने फोन को 4जी नेटवर्क पर लॉक कर दीजिए। इससे डेटा स्पीड बरकरार रहेगी और डिवाइस अपने आप पुराने नेटवर्क पर नहीं जाएगा।

इसके लिए अपने स्मार्टफोन की सेटिंग जाएं। मोबाइल नेटवर्क सेक्शन पर टैप करिए। अब Preferred Network Type में जाकर 4G LTE को चुनें। इससे नेटवर्क लॉक हो जाएगा और इंटरनेट स्पीड प्रभावित नहीं होगी।

Software Update

पुराने सॉफ्टवेयर के कारण फोन में बग्स आ जाते है, जिससे उसकी कार्य क्षमता ही नहीं इंटरनेट की स्पीड तक प्रभावित होती है। इसे ठीक करने के लिए समय-समय पर आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट को जरूर डाउनलोड करें। ऐसा करने से फोन से बग्स हट जाएंगे और आप फास्ट इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे।

FAQs

1. क्या 5G सिम से 4जी फोन में हाई स्पीड इंटरनेट यूज किया जा सकता है ?
Ans. नहीं, सिर्फ 5जी सिम से 4जी फोन में हाई स्पीड डेटा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए फोन में 5जी नेटवर्क सपोर्ट करने वाला मॉडर्म भी होना चाहिए। इसके बाद ही 5जी डेटा का उपयोग किया जा सकेगा।

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2. क्या 4जी फोन में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाया जा सकता है ?
Ans. हां, आप अपने 4जी फोन में VoLTE ऑन करके और 4जी नेटवर्क को ऑन करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं।