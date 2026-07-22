1500 रुपये सस्ता खरीदें नया Vivo T5 Lite 44W 5G फोन, 6500mAh बैटरी फोन की सेल शुरू, यहां मिलेगा Offer

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Vivo T5 Lite 44W 5G Sale

Vivo T5 Lite 44W 5G स्मार्टफोन पिछले हफ्ते ही भारतीय मार्केट में लॉन्च हुआ है। वहीं, आज 22 जुलाई 2026 को फोन की पहली सेल भारत में शुरू हो गई है। अगर आप फोन को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां जान लें फोन के फीचर्स व ऑफर से जुड़ी अहम डिटेल्स।