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1500 रुपये सस्ता खरीदें नया Vivo T5 Lite 44W 5G फोन, 6500mAh बैटरी फोन की सेल शुरू, यहां मिलेगा Offer

Vivo T5 Lite 44W 5G 1500 discount offer on Flipkart 6500mAh battery phone Price in India specs: वीवो के फोन की सेल भारत में शुरू। यहां मिल रहा धाकड़ डिस्काउंट।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jul 22, 2026, 12:56 PM (IST)

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Vivo T5 Lite 44W 5G Sale

Vivo T5 Lite 44W 5G स्मार्टफोन पिछले हफ्ते ही भारतीय मार्केट में लॉन्च हुआ है। वहीं, आज 22 जुलाई 2026 को फोन की पहली सेल भारत में शुरू हो गई है। अगर आप फोन को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां जान लें फोन के फीचर्स व ऑफर से जुड़ी अहम डिटेल्स।

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Vivo T5 Lite 44W 5G Display

कंपनी ने Vivo T5 Lite 44W 5G फोन में 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया है, जिसका रेजलूशन 1600×720 पिक्सल है। वहीं, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में कंपनी ने 1000 Nits की पीक ब्राइटनेस दी है।

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Vivo T5 Lite 44W 5G Performance

Vivo T5 Lite 44W 5G फोन Octa Core MediaTek Dimensity 6300 6nm प्रोसेसर से लैस है। साथ ही यह Android 16 बेस्ड Origin OS 6 के साथ आता है।

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Vivo T5 Lite 44W 5G RAM

Vivo T5 Lite 44W 5G फोन को कंपनी ने 3 वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें 4GB RAM + 128GB स्टोरेज, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 6GB RAM + 256GB स्टोरेज है।

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Vivo T5 Lite 44W 5G Camera

फोटोग्राफी के लिए Vivo T5 Lite 44W 5G फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में आपको 50MP Sony Sony IMX852-AAJH5-G / LYT505C सेंसर मिलता है। इसके साथ 0.08MP का सेकेंडरी कैमरा सेटअप का हिस्सा है। सेल्फी के लिए आपको 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा।

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Vivo T5 Lite 44W 5G Battery

Vivo T5 Lite 44W 5G फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

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Vivo T5 Lite 44W 5G Price

कीमत की बात करें, तो 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 19,999 रुपये है। 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 21,999 रुपये है। वहीं, टॉप 6GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 24,999 रुपये है।

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Vivo T5 Lite 44W 5G Offers

Vivo T5 Lite 44W 5G फोन की सेल भारत में आज 22 जुलाई से शुरू हो गई है। इसे आप कंपनी की साइट व Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी HDFC Bank, SBI Bank और Axis Bank कार्ड के जरिए अलग से 1500 रुपये का ऑफ दे रही है।