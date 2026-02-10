Valentines Day से पहले हर कोई अपने पार्टनर के लिए कुछ खास करने की प्लानिंग करता है। हालांकि, डिजिटल दौर में साइबर क्रिमिनल्स अलग-अलग तरीकों से मासूम लोगों को अपना शिकार बनाने का तरीका ढूंढते रहते हैं। वैलेंटाइन के मौके पर साइबर ठगों की टीम एक्टिव हो चुकी है और मार्केट में 3 कॉमन स्कैम तेजी से फैल रहे हैं। स्कैमर्स इन स्कैम के जरिए न केवल आपके इमोशन के साथ खेलते हैं बल्कि आपकी मेहनत की कमाई को साफ करने की फिराक में है। यहां जानें उन टॉप-3 स्कैम की लिस्ट, जिनसे आपको इस वैलेंटाइन बचकर रहना है। और पढें: Valentine’s Day: Vodafone Idea दे रहा 5GB फ्री डेटा, इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

Surprise Gifts

Valentines के मौके पर एक सबसे कॉमन स्कैम Surprise Gifts स्कैम है। इस स्कैम के तहत आपको एक टेक्स्ट मैसेज व मेल आएगा, जिसनें सरप्राइज गिफ्ट की जानकारी दी गई होगी। गिफ्ट को रिसीव करने के लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल एड्रेस वगैरी एंटर करने होते हैं। इस तरह के लिंक पर क्लिक करना आपको अक्सर फेक थर्ड पार्टी साइट्स पर ले जाता है, जो कि चुपके से आपकी निजी जानकारी व बैंक डिटेल्स चुरा लेते हैं।

Giveaway Scam

इस स्कैम में आपको सोशल मीडिया पर कई फेक पोस्ट मिलेंगे, जिसमें दावा किया जाएगा कि आपने रिवॉर्ड जीता है। इस रिवॉर्ड के तहत आपको रोमांटिक डिनर, हॉलीडे व एक्सपेंसिव गिफ्ट फ्री पाने का मौका मिलता है। रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म भरने को कहा जाता है। फॉर्म भरने के साथ-साथ आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी होती है। पैसा व डिटेल्स देने के बाद आप-तक आपका रिवॉर्ड नहीं पहुंचता।

Date scams

वैलेंटाइन के इस स्कैम की शुरुआत वैलेंटाइन से पहले ही हो जाती है, जिसमें आपको डेटिंग ऐप्स व सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि कम से कम समय में आपका विश्वास जीतकर आपके करीब आ जाते हैं और I Love You तक कह देते हैं। इसके बाद जब आप पहली डेट पर मिलते हैं, तो यह इमरजेंसी का हवाला देते हुए आपसे कुछ पैसे उधार मांगते हैं। पैसे मिलते ही स्कैमर फुरर हो जाते हैं और दोबारा मुड़कर आपको कभी नहीं मिलते।