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Smartphone Buying Guide 2026: बजट में खरीदना है बेस्ट फोन? बस ये 5 बातें हमेशा रखें ध्यान

Smartphone Buying Guide 2026: अगर आप बजट के अंदर अच्छे फीचर्स वाला फोन खरीदना चाह रहे हैं, तो डिस्प्ले, प्रोसेसर, रैम, कैमरा और बैटरी की ये टिप्स आपके लिए ही है।

Published By: Manisha | Published: Jun 16, 2026, 06:15 PM (IST)

Phone Buying
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Smartphone Buying Guide 2026: अपने लिए नया और बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना अब पहले के जितना आसान नहीं रह गया है। आज के समय में हर-दूसरे दिन नया स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री मार देता है… किसी में ब्राइट डिस्प्ले मिलती है… किसी में शानदार कैमरा मिलता है… तो किसी में दमदार चिप… इन सब खूबियों के बीच अपने लिए किसी एक फोन को चुनना यकीनन एक मुश्किल काम हो जाता है। खासतौर पर तब जब आपका बजट काफी कम होता है। अगर आप 10,000… 15,000 या फिर 20,000 रुपये से कम की रेंज में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होते। ऐसे में अपने लिए बेस्ट फोन कैसे चुनें? इसी परेशानी को आज हम इस आर्टिकल के जरिए आसान बनाने जा रहे हैं। आज हम आपको उन 5 प्वाइंट्स की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनका आपको बजट फोन खरीदते वक्त खास ख्याल रखना चाहिए। news और पढें: Low Graphics पर गेम खेलते हैं? जानिए ये सही है या गलत?

Display

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बजट रेंज के अंदर डिस्प्ले में आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। ओवलऑल डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, तो वो 3 प्रकार की होती हैं। इसमें AMOLED, OLED और IPS शामिल होते हैं। 10 हजार से कम के बजट में जहां आपको ज्यादातर IPS क्वालिटी डिस्प्ले मिलेगी। वहीं, 15 से 20 हजार के बीच आपको ऐसा फोन ही खरीदना चाहिए जो कि AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। AMOLED डिस्प्ले आपके व्यूविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। इसके अलावा, इसमें आपको नैचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी के अलावा, डिस्प्ले की स्मूथनेस भी जरूरी है। बजट रेंज में आपको 60Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले की जगह ऐसे डिस्प्ले वाला फोन लेना चाहिए जिसमें कंपनी कम से कम 90Hz रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रही हो।

Processor

प्रोसेसर की बात करें, तो इसे फोन का दिमाग भी कहा जाता है। अगर कमजोर दिमाग वाला फोन खरीदेंगे, तो वो कमजोर ही परफॉर्म करेगा। भले ही बजट रेंज हो… कोशिश करें कि बजट के अंदर ही आपके बेस्ट प्रोसेसर वाला फोन ही खरीदें। 15 से 20 हजार की रेंज में आपको MediaTek Dimensity 7000 सीरीज व Snapdragon 7 Gen Series प्रोसेसर वाले फोन खरीदने को मिल जाएंगे। ये प्रोसेसर्स मल्टीटास्किंग में बेस्ट रहते हैं… गेमिंग भी इनमें अच्छी होती है और… डेली टास्ट भी काफी स्मूदली परफॉर्म करते हैं।

किस रेंज में कौन-सा प्रोसेसर अच्छा साबित होता है? इस सवाल के जवाब एक हैक में मौजूद है। जब भी आप कोई फोन खरीदें… उसकी रेंज के हिसाब से उस फोन का AnTuTu स्कोर देख लें। 15 हजार से कम में खरीदने वाले फोन का AnTuTu स्कोर 3 लाख से 4 लाख के बीच होना चाहिए। इससे कम का स्कोर यानी कमजोर चिप। वहीं, 20 हजार से कम में आपको 4 लाख से 6 लाख तक के स्कोर वाला फोन खरीदना चाहिए।

RAM and Storage

प्रोसेसर के बाद रैम व स्टोर का भी ध्यान देना जरूरी है। भले ही कंपनी कितने कम में फोन दे रही हो, लेकिन अगर आप सच में अच्छा स्मूद चलने वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको 4GB रैम वाले फोन में पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि फोन अच्छे से काम करें, तो 6GB RAM वाला फोन खरीदें। इसी तरह स्टोरेज में भी 64GB स्टोरेज वाले फोन को भी न खरीदें। इसकी जगह कम से कम 128GB वाला फोन खरीदना टेंशन-फ्री रहता है।

Camera

कैमरे की बात करें, तो मार्केट में मेगापिक्सल नंबर की रेस लगी हुई है। कंपनी 50 से लेकर 200MP तक के ढेरों फोन लेकर आती हैं। हालांकि, अगर आप ज्यादा मेगापिक्सल देखकर फोन खरीद लेते हैं… तो आपके पैसे बर्बाद हैं। अच्छे कैमरे वाला फोन खरीदना है, तो सबसे पहले देखें फोन में कौन-सा कैमरा सेंसर लगा है। 15 से 20 हजार में आपको SONY IMX सेंसर वाला फोन ही खरीदना चाहिए। इसके अलावा, इन दिनों कंपनी फोन के कैमरे के साथ OIS भी देती है, जो कि स्टेबल फोटो व वीडियो बनाने में काम आता है। अगर इस रेंज में आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं, तो आपको फोन खरीद लेना चाहिए।

Battery

बैटरी के नंबर्स में भी इन दिनों रेस लगी हुई है। मेगापिक्सल की तरह ही आपको mAh नंबर पर फोकस नहीं करना है। अगर आप पूरे दिन फोन का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपके लिए 5000mAh बैटरी फोन काफी है। ऐसे फोन सिंगल चार्ज पर 1 दिन आराम से चल जाते हैं। ज्यादा mAh बैटरी वाले फोन वजन में काफी भारी व मोटे होते हैं।

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