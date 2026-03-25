फोन भीगते ही चावल में मत डालें, बस तुरंत करें ये काम

अचानक होने वाली बारिश मौसम को ठंडा और अच्छा बना देती है, लेकिन इसके साथ कुछ परेशानियां भी आती हैं। तेज बारिश और हवा के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है और खासकर इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे स्मार्टफोन खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में अगर आपका फोन गलती से भीग जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से कदम उठाकर आप अपने फोन को खराब होने से बचा सकते हैं। और पढें: बारिश में ये फोन चार्ज करते वक्त न करें ये गलती, हो सकता है बड़ा हादसा!

क्या चावल में फोन डालना सही तरीका है?

अक्सर लोग फोन भीगते ही उसे चावल में डाल देते हैं, यह सोचकर कि चावल नमी को सोख लेगा, हालांकि टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तरीका पूरी तरह कारगर नहीं होता। चावल कुछ हद तक नमी जरूर खींच सकता है, लेकिन यह फोन के अंदर मौजूद हर हिस्से तक नहीं पहुंच पाता। इतना ही नहीं, चावल के छोटे-छोटे कण और धूल फोन के पोर्ट्स या स्पीकर्स में फंस सकते हैं, जिससे डिवाइस को और नुकसान हो सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि इस पुराने तरीके को छोड़कर ज्यादा सुरक्षित उपाय अपनाए जाएं। और पढें: फोन कभी नहीं होगा हैकर का शिकार, अपनाएं ये तरीके

फोन सुखाने के लिए सबसे असरदार तरीका क्या है?

फोन भीगने की स्थिति में सबसे पहला और जरूरी कदम है उसे तुरंत स्विच ऑफ कर देना। इसके बाद फोन को सिलिका जेल पैकेट्स के साथ एक एयरटाइट डिब्बे में रख दें। सिलिका जेल नमी को तेजी से सोखने में काफी बेहतर होता है और यह चावल की तुलना में ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है। आमतौर पर ये छोटे पैकेट्स जूते, बैग या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बॉक्स में मिल जाते हैं। बाजार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये आसानी से सस्ते दाम में उपलब्ध होते हैं।

फोन सुखाते समय किन गलतियों से बचना चाहिए?

इसके अलावा फोन को सुखाने के लिए कभी भी हेयर ड्रायर या गर्म हवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे फोन के अंदरूनी पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इसके बजाय फोन को पंखे या ठंडी हवा के सामने रखें, ताकि वह धीरे-धीरे और सुरक्षित तरीके से सूख सके। अगर आपके पास छोटा वैक्यूम क्लीनर है, तो आप बहुत सावधानी से फोन के पोर्ट्स और स्पीकर्स के आसपास की नमी को खींच सकते हैं। इन आसान लेकिन असरदार तरीकों को अपनाकर आप अपने भीगे हुए फोन को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं।