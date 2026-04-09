KKR vs LSG Live Streaming: आज होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला, जानिए कब और कहां देखें मैच

IPL 2026 में आज एक और रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, जहां Kolkata Knight Riders (KKR) का सामना Lucknow Super Giants (LSG) से होगा। यह मैच कोलकाता के Eden Gardens मैदान में खेला जाएगा। KKR की टीम इस सीजन में अपनी पहली जीत की तलाश में है, ऐसे में यह मुकाबला उनके लिए बेहद अहम माना जा रहा है, वहीं LSG भी इस मैच को जीतकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी।

क्या टीम में बदलाव से KKR की बल्लेबाजी मजबूत होगी?

KKR की कप्तानी इस बार Ajinkya Rahane कर रहे हैं, और टीम अपने प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है। ओपनिंग जोड़ी में अब तक Finn Allen के साथ रहाणे नजर आए हैं, लेकिन अब टीम संतुलन बनाने के लिए Tim Seifert को मौका दे सकती है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में Rachin Ravindra को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे बल्लेबाजी को मजबूती मिलेगी।

क्या गेंदबाजों की खराब फॉर्म KKR के लिए चिंता बनी रहेगी?

हालांकि KKR की सबसे बड़ी चिंता उनकी गेंदबाजी रही है। स्टार स्पिनर Varun Chakravarthy अभी तक एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं, जबकि अनुभवी ऑलराउंडर Sunil Narine ने 8 ओवर में 69 रन देकर सिर्फ एक विकेट लिया है। ऐसे में टीम को इन खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, दूसरी ओर LSG की टीम संतुलित नजर आ रही है और वह KKR की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी।

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आप KKR vs LSG मैच लाइव कब और कहां देख सकते हैं?

अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं, तो यह मैच आज यानी 9 अप्रैल 2026 को शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:00 बजे होगा। टीवी पर इसका प्रसारण Star Sports Network पर किया जाएगा। वहीं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।