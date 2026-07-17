Published By: Manisha | Published: Jul 17, 2026, 04:36 PM (IST)
IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) की नई साइट का बीटा वर्जन लाइव हो चुका है। यह नई साइट पुरानी साइट के मुकाबले सुपर फास्ट, यूजर-फ्रेंडली व स्मूथ है। इस नई साइट पर अब आपको कैप्चा कोड भरने की झंझट देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा, इस नई साइट के जरिए अब हर मिनट 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बुकिंग संभव है, जो कि पहले सिर्फ 32,000 तक ही सीमित थी। यकीनन नई साइट का फायदा यूजर्स को मिलने वाला है। खासतौर पर उन यूजर्स को तो तत्काल में टिकट बुक करना चाहते हैं, लेकिन स्लो स्पीड की वजह से टिकट बुक नहीं हो पाती है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: 'यात्री गण कृप्या ध्यान दें', जनरल ट्रेन टिकट बुक करने वाला यह App 1 मार्च से होगा बंद, करना होगा RailOne का इस्तेमाल
अब जब भी आप टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको टॉप पर एक बैनर दिखा दिखेगा। बैनर के मुताबिक, ‘हमारी नई वेबसाइट की पहली झलक देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमारे साथ साझा करें।’ इसके बाग आपको Beta वर्जन का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दें। और पढें: ट्रेन लेट है, छूट गई या चार्ट बन गया? टिकट का पैसा मिलेगा वापस, जानें कैसे
IRCTC has launched the beta version of its new website today.
Read More: https://t.co/9TeYbrAs3k pic.twitter.com/ZeM3FPEWW7 और पढें: भारतीय रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, 12 जनवरी से Aadhaar-verified यूजर रात 12 बजे तक कर सकेंगे टिकट बुक
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 15, 2026
इसके बाद आपके सामने IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन ओपन हो जाएगा, जो देखने में काफी साफ-सुधरा लगता है। इसके टॉप पर Home, Trains, Meals, Loyalty, E-Wallet, Alerts, Other व Contact Us के टैब देखने के मिल रहे हैं। वहीं, होम पेज पर Check PNR Status और Train Schedule के सेक्शन दिखेंगे।
1. PNR स्टेटस के लिए आपको कहां से कहां जाना है वो जगह चुनें और फिर डेट सिलेक्ट करें। इसके बाद क्लास आदि डालकर Check PNR Status पर क्लिक कर दें। अगली स्क्रीन पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी।
2. वहीं, Train Schedule जानने के लिए आपको कहां से कहां जाना है वो जगह चुनें और फिर डेट सिलेक्ट करें। इसके बाद क्लास जैसे जनरल, महिलाएं, लोअर बर्थ, तत्काल जैसे ऑप्शन में से किसी 1 को सिलेक्ट करके ट्रेन सर्च कर सकते हैं।
1. सबसे पहले नई साइट पर https://www.irctc.co.in/eticket/train-search पर जाएं और लॉग-इन करें। इसके लिए आप अपना पुराना यूजरनेम व पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, अगर अकाउंट नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
2. अब कहां से कहां जाना है, कब जाना है की तारीख व क्लास जैसी डिटेल्स डालें।
3. इसके बाद आपको Search Trains वाले बटन को दबा देना है।
4. यहां आपको अगली स्क्रीन पर उपलब्ध ट्रेनों की जानकारी मिलेगी। अपने हिसाब से किसी भी ट्रेन को चुन लें।
5. अब अपनी जानकारी जैसे नाम, उम्र, जेंडर, मोबाइल नंबर डालें।
6. इसके बाद UPI या फिर कार्ड के जरिए पेमेंट करके टिकट प्रोसेस को पूरा करें।
7. इसके बाद आपके सामने मैसेज व मेल के जरिए ई-टिकट आ जाएगी।
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