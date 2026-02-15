Published By: Manisha | Published: Feb 15, 2026, 10:15 AM (IST)
IND vs PAK: T20 World Cup 2026 का सबसे हाईवोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाने वाला है। हर कोई इस मैच का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। अब-तक के सफर की बात करें, तो दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में सफल रही हैं। जहां भारत ने शुरुआती मैचों में अमेरिका और नामीबिया को जबरदस्त मात दी थी। वहीं, पाकिस्तान ने भी नीदरलैंड्स और अमेरिका को मैचों में करारी शिकस्त की थी। अब ये दोनों ही टीमें आज के मैच में आमने-सामने खड़ी होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन-सी टीम आज जीत की श्रेणी में आगे बढ़ती है। अगर आप क्रिकेट के डाय-हार्ट फैन हैं और मैच का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते, तो आप इसे अपने मोबाइल फोन पर Live देख सकेंगे। और पढें: IND vs PAK Live: वर्ल्ड कप के लिए आज भारत-पाकिस्तान फिर आमने-सामने, SonyLIV नहीं यहां देखें मैच LIVE
India vs Pakistan T20 World Cup 2026 का आज का मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। वहीं, आधे घंटे पहले शाम 6.30 बजे दोनों टीमों के बीच टॉस किया जाएगा, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन-सी टीम पहले बल्लेबाजी व गेंदबाजी करेगी। और पढें: IND vs PAK Final हो गया मिस? SonyLIV नहीं इस YouTube चैनल पर देखें पूरा मैच बिल्कुल फ्री
इस मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइवस्ट्रीम किया जाने वाला है। यहां आप मैच को अलग-अलग भाषाओं में लाइव देख सकेंगे। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन पर भी मैच को लाइव देख सकेंगे। फोन पर आप JioHotstar के जरिए भी मैच को लाइव देख सकेंगे। और पढें: IND vs PAK Asia Cup Final Live: महा-मुकाबला आज, फोन पर ऐसे फ्री देखें मैच Live
मैच को JioHotstar पर लाइव देखने के लिए आपको सबसे पहले फोन में JioHotstar ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद तय समय पर ऐप ओपन करेंगे, तो आपको होमपेज पर टी20 मैच का बैनर दिखेगा। इस बैनर पर क्लिक करके आप मैच को लाइव देख सकेंगे।
अगर आपके पास जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप फ्री में मैच को लाइव देखना चाहते हैं, तो मैच की लाइवस्ट्रीमिंग DD Sports पर की जा रही है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information